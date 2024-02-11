شئون العناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تكثف جهودها لخدمة المعتمرين؛ وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة يؤكد على أهمية دور المعلم
في تلك الأيام المباركة ونحن نستعد لاستقبال شهر رمضان العظيم، يقوم الكثير من الناس حول العالم بأداء العمرة، ويكثر أيضا المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهي أيام فرحة وعبادة وتقرب إلى الله عز وجل.
ما هي أهمية المعلم لتحقيق أهداف التربية والتعليم؟
أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد على:
- أهمية إحترام المعلم وحذر من التقليل من هيبته عبر وسائل الإعلام المختلفة، وقال أن للإعلام دور عظيم في ترسيخ مكانة المعلم، وحفظ منزلته وخاصة خلال الروايات والقصص وأدوات التواصل الإجتماعي.
- وقال أن الحذر كل الحذر من أن تتضمن أي مؤسسة إعلامية التقليل من مكانة المعلم أو إهانة وظيفته او الإنقاص من شأنه وأيضا رسالته.
- وأيضا قال أن كل جهد كبير وعمل مبارك يبذل في سبيل تحسين التعليم منطلقه هو إعداد المعلم الجيد والأستاذ الكفء، لأن هذا من أهم مقومات بلوغ أهداف التربية والتعليم.
الاستعداد لأداء العمرة في شهر شعبان وأيضا شهر رمضان المبارك
قامت المملكة العربية السعودية بالآتي:
- كثفت شئون العناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لخدمة المعتمرين والمصلين، وأيضا تواصل شؤون الحرمين استعداداتها ليتمكن قاصدو الحرمين من أداء مناسكهم بكل راحة وسكينة، وذلك من خلال عمليات التطهير والتعقيم وعمليات التنقل، وعربات الدخول والخروج وتنظيم وتفويج المعتمرين وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين.
- وتقوم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتوزيع عشرة آلاف عبوة يوميا من الماء في الروضة الشريفة إضافة إلى عشرة آلاف حافظة موزعة داخل المسجد النبوي.
- وتتسع الناقلة الواحدة عشرين طنا من الماء يتم العمل على تنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ليتم توزيعها في جنبات المسجد النبوي واروقته.