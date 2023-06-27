“شؤون الحرمين” تفعل “رفق” لذوات الإعاقة والمسنات بالمسجد الحرام

تعتبر شؤون الحرمين المكي والمدني من أبرز المؤسسات الرائدة في العالم الإسلامي، حيث تتركز مهامها المتعددة في تنظيم وإدارة العديد من الخدمات الدينية والاجتماعية، ومن بين الأهداف الرئيسية لهذه المؤسسة النبيلة، هو توفير الراحة والعناية الشاملة للزوار والمعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم.

دور شؤون الحرمين مع ذوي الإعاقة والمسنات

تعمل شؤون الحرمين جاهدة لتوفير بيئة مريحة ومناسبة لهؤلاء الأشخاص، بهدف تيسير تجربتهم الدينية وجعلها ميسرة لهم، تتوفر العديد من التسهيلات والخدمات التي تضمن الوصول السهل والمريح لذوي الإعاقة وكبار السن إلى المسجد الحرام، فمن بين هذه الخدمات، وجود الممرات المخصصة والمرافق الملائمة لهم، بالإضافة إلى وجود المصاعد والمساعدين المدربين لتقديم المساعدة اللازمة، كما تولي شؤون الحرمين اهتمامًا كبيرًا لراحة كبار السن وتلبية احتياجاتهم، حيث تتوفر مناطق الجلوس المريحة والمراحيض المجهزة بما يلزم لتلبية احتياجاتهم، كما تعمل على توفير فرق طبية متخصصة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمسنين.

كلمة مديرة إدارة الأشخاص ذوات الإعاقة

وفيما يتعلق بمبادرة “رفق” التي تهدف إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد الحرام، صرحت فاطمة السهلي، مديرة إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة رعاية المسنات، قائلة: “تُخصص هذه المبادرة لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن الذين يزورون المسجد الحرام”، وأضافت السهلي: يتم تنفيذ مشروع “رفق” بهدف تسهيل لقاء النساء ذوات الإعاقة والمسنات مع ذويهن في حالة الضياع، حيث يتم تزويدهن بأساور تحمل معلوماتهن الشخصية ورقم التواصل مع المرافق المخصص؛ وذلك لتمكين الجميع من تقديم المساعدة المناسبة لهن.

شعار شؤون الحرمين

تم تنفيذ هذا الإجراء ضمن حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” التي تُشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في عامها الحادي عشر، وتحت شعار “الوصول إلى الحصول”.