شؤون الحرمين تعلن عن وظائف مؤقتة بالمسجد الحرام لموسم الحج 1443ه‍

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للمواطنين السعوديين من الجنسين، للعمل بالمسجد الحرام، لموسم الحج لعام 1443 ه‍.

موعد التقديم على الوظائف المؤقتة بالمسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، موعد التقديم على الوظائف المؤقتة، على أن يبدأ التقديم اليوم الجمعة الموافق 18/11/1443 ه‍، وينتهي يوم السبت بتاريخ 19/11/1443 ه‍.

شروط التقديم على الوظائف المؤقتة بالمسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد عن الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم علي الوظيفة وجاءت على النحو التالي:

• أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

• ألا يكون على رأس عمل آخر.

• الاستعداد للعمل في أي وقت.

• أن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

• أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته.

• اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم الوظائف المؤقتة بالمسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد، عن رابط التقديم على الوظائف المؤقتة، ويتم التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط من هنا.

• ملحوظة: قد تواجهه صعوبة في فتح الرابط بسبب الضغط على الموقع.

• يتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً.