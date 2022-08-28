الأرصاد الجوية تحذِّر من الضباب، و”طقس العرب” يتوقَّع سُحب ركامية واضطرابات جوية في بعض المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، استمرار فُرص هطول الأمطار الرعدية مترافقةً مع نشاط الرياح في كبٍّ من جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

الأرصاد تحذِّر من الضباب على المرتفعات

ولم تستبعد الأرصاد الجوية في تقريرها حول حالة الطقس والأحوال الجوية اليوم الأحد، أن يتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، بينما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة ورياح نشطة على أجزاء من نجران، والرياض، والشرقية.

“طقس العرب”: سُحب ركامية واضطرابات جوية غربي المملكة

يأتي ذلك فيما تُشير أحدث التنبؤات الجوية المُستخرجة من عمليات النمذجة الحاسوبية المُطورة داخلياً في مركز “طقس العرب”، إلى احتمالية استمرار الاضطرابات الجوية على القطاع الغربي من المملكة بسبب استمرار تدفق التيارات الهوائية المدارية الرطبة التي تساعد على تكاثر السُحب الركامية الرعدية في بعض المناطق.

كما توقَّع “طقس العرب” أن تتجدّد الفُرص لتشكُّل السحب الركامية على مُرتفعات جازان وعسير والباحة، إضافة إلى أجزاءٍ مُتفرقة من مُرتفعات مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وتكون الأمطار مُتفرقة في أغلبها،وغزيرةً في بعض الأحيان مُترافقة بحدوث العواصف الرعدية. طقس العرب: الحرارة فوق معدلاتها شمال غرب المملكة