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توقُّعات الأحوال الجوية اليوم بالمملكة.. سُحب رعدية و أمطار غزيرة وسيول في عدد من المناطق، وتوصيات “للسلامة العامة”

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية اليوم الثلاثاء، متوقِّعاً استمرار هطول الأمطار الرعدية ومحذّراً من جريان السيول وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق،

الأحوال الجوية في المملكة

أمطار رعدية وسيول في عسير والباحة

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة استمرار هطول الأمطار الرعدية، مصحوبة مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك، حيث تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشِّدة مترافقة مع زخَّاتٍ من البَرد، وتسبب جريان الأودية والسيول في كلٍّ من مناطق الباحة، عسير وجازان.

توقُّعات الأحوال الجوية اليوم بالمملكة.. أمطار غزيرة وسيول في عدد من المناطق، والأرصاد تحذِّر وتصدر عدداً من التنبيهات

توقُّعات الأحوال الجوية من الإثنين وحتى الجمعة في جميع مناطق المملكة، أمطار وسيول وتيارات هابطة تثير الغبار والأتربة

توقُّعات الأحوال الجوية اليوم بالمملكة
توقُّعات الأحوال الجوية اليوم بالمملكة

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الشرقية والرياض

وحذَّرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض.

درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة

هذا وقد أعلن مركز الأرصاد بالمملكة درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقَّعة في مختلف مناطق المملكة حيث سجَّلت كلًّ من الأحساء وحفر الباطن أعلى الدرجات مع 48 درجة مئوية، بينما سجَّلت الباحة 17 درجة فقط، وفيما يلي درجات الحرارة في مختلف المناطق.

درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقَّعة في مختلف مناطق المملكة
درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقَّعة في مختلف مناطق المملكة

جريان الأودية والشعاب في ينبع والرياض

وكانت محافظة ينبع قد شهدت الإثنين، هطول أمطار متوسطة على معظم أحياء المحافظة وبعض من مراكز شمال وشرق المحافظة، كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة العيص، وبعض من مراكزها وقراها، مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط في الرياح السطحية، أدت إلى جريان عدد من الأودية والشعاب.

وهطلت الأمطار أيضاً على مركز سدوس ومحافظة ضرما غرب الرياض، كما في أجزاء من مركز ملهم شمال الرياض، وأجزاء من محافظة المزاحمية غرب الرياض، حيث جرت العديد من الأودية والشعاب أيضاً.

الدفاع المدني يطالب بالتزام تعليمات السلامة العامة

وطالب المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، الجميع بتوخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة، إضافة إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والتزام تعليمات الدفاع المدني حول السلامة العامة في مثل هذه الأجواء.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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