سيدة سعودية بحافظة النماص تحول منزلها لحديقة لتعليم الأطفال فنون الزراعة
قامت السيدة وردة الشهري القاطنة بمحافظة النماص جنوب السعودية بتحويل منزلها لحديقة لتعليم الأطفال فنون ومهارات الزراعة الحديثة، جاء ذلك خلال التقرير المصور الذي بثته قناة العربية السعودية ونشر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس.
وقالت السيدة وردة الشهري صاحبة المنزل الكائن بمحافظة النماص أن هذه الفكرة جاءت لها بطريقة عفوية، وبعدها قامت بالزراعة بنفسها وتطور الموضوع معها حتى قامت بتحويل المنزل لحديقة لتعليم الأطفال الزراعة.
وخلال التقرير الذي ظهرت به السيدة السعودية وردة الشهري، وجهت رسالة للسيدات وأولياء الأمور بضرورة الاهتمام بالأطفال، لأن هم الأساس والمستقبل لهذا البلد، وقد لاقى هذا التقرير إعجاب البعض على منصة إكس وقاموا بإعادة نشره ومشاركته.
سيدة سعودية بـ #النماص جنوب #السعودية تحول منزلها لحديقة لتعلم الأطفال مهارات الزراعة
عبر:@Zhafer_albakri pic.twitter.com/960xgUwsej
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 12, 2023
وتعد محافظة النماص من أكثر المناطق في المملكة العربية السعودية التي تشتهر بالزراعة والأراضي الخصبة، والتي يشتغل معظم أهلها بالزراعة، وتعد زراعة الفواكه من أكثر الزراعات التي التي تنتشر في المحافظة، ومن أهمها العنب واللوزيات مثل الخوخ والمشمش.