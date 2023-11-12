سيدة سعودية بحافظة النماص تحول منزلها لحديقة لتعليم الأطفال فنون الزراعة

قامت السيدة وردة الشهري القاطنة بمحافظة النماص جنوب السعودية بتحويل منزلها لحديقة لتعليم الأطفال فنون ومهارات الزراعة الحديثة، جاء ذلك خلال التقرير المصور الذي بثته قناة العربية السعودية ونشر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس.

سيدة تحول منزلها لحديقة لتعليم الأطفال الزراعة

وقالت السيدة وردة الشهري صاحبة المنزل الكائن بمحافظة النماص أن هذه الفكرة جاءت لها بطريقة عفوية، وبعدها قامت بالزراعة بنفسها وتطور الموضوع معها حتى قامت بتحويل المنزل لحديقة لتعليم الأطفال الزراعة.

وخلال التقرير الذي ظهرت به السيدة السعودية وردة الشهري، وجهت رسالة للسيدات وأولياء الأمور بضرورة الاهتمام بالأطفال، لأن هم الأساس والمستقبل لهذا البلد، وقد لاقى هذا التقرير إعجاب البعض على منصة إكس وقاموا بإعادة نشره ومشاركته.

وتعد محافظة النماص من أكثر المناطق في المملكة العربية السعودية التي تشتهر بالزراعة والأراضي الخصبة، والتي يشتغل معظم أهلها بالزراعة، وتعد زراعة الفواكه من أكثر الزراعات التي التي تنتشر في المحافظة، ومن أهمها العنب واللوزيات مثل الخوخ والمشمش.