سيارات مستعملة بسعر رخيص للبيع في السعودية وبحالة جيدة ومضمونة 2022

يبحث غالبية الناس وخاصة الآباء عن سيارات مستعملة بسعر رخيص للبيع في السعودية وبحالة جيدة ومضمونة شبه جديدة لتقديمها لأطفالهم في بداية حياتهم العملية لمساعدتهم على الذهاب والعودة وتعلم أساسيات القيادة معهم، لذلك سوف نقدم لكم أحدث السيارات، لكنهم لا يعرفون كيف يختارون سيارة مستعملة ونظيفة لذلك سنناقش اليوم ثلاث سيارات تويوتا مستعملة للبيع داخل المملكة العربية السعودية.

سيارات مستعملة في السعودية

سوف نستعرض لكم أهم السيارات المستعملة في السعودية وبسعر مناسب واقتصادي:

سيارة تويوتا باريس ٢٠٠٩ مستعملة للبيع

● تويوتا باريس 2009 بها نظام إنذار، محرك قوي يعمل فقط بالبنزين، موديل آلي، ولون أبيض رائع.

● بالإضافة إلى ذلك تحتوي هذه السيارة على عجلات حديدية ومرايا أمامية سوداء.

● المقاعد الجلدية ومكيف الهواء عالي التبريد، والوسادة الهوائية الجانبية، والنوافذ الأمامية والخلفية الآلية، ومشغل الأقراص المدمجة، كلها ميزات لهذه السيارة.

● تبلغ المسافة المقطوعة لهذه السيارة 320،000 كيلومتر.

● مدينة عرعر هي المكان الذي يمكنك أن تجد فيه هذه السيارة.

● بالإضافة إلى ذلك تتوفر تويوتا باريس 2009 للشراء مقابل 10،000 ريال سعودي.

● يجب عليك الاتصال على 0594879274، أو على +966594879274 للحصول على هذه السيارة.

للبيع سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٢ مستعلمة

● تتميز تويوتا كورولا 2002 بمحرك قوي يستخدم البنزين فقط، ونموذج آلي، ولون أزرق رائع.

● بالإضافة إلى ذلك تحتوي هذه السيارة على نوافذ أمامية وخلفية إلكترونية بالإضافة إلى مرايا أمامية كهربائية تتناسب مع اللون الخارجي للسيارة.

● هذه السيارة بها بلوتوث ومشغل أقراص مضغوطة.

● هذه السيارة لها مسافة 150.000 كم.

● مدينة القريات هي المكان الذي يمكنك أن تجد فيه هذه السيارة.

● بالإضافة إلى ذلك يتوفر تويوتا كورولا 2002 للشراء مقابل 5000 ريال سعودي.

● لشراء هذه السيارة اتصل على 0590345922 أو على +966590345922.

سيارة تويوتا XA مستعلمة للبيع

● تتميز Toyota XA بطراز أوتوماتيكي رائع، لون أبيض جميل خالٍ من الخدوش، محرك قوي يعمل بالبنزين فقط، ومرايا أمامية تتوافق مع الخارج لون السيارة.

● يتكون كل من المقاعد الأمامية والخلفية في هذه السيارة من الجلد.

● تحتوي هذه السيارة على وسادة هوائية للسائق وجهاز تحكم عن بعد.

● يبلغ طول هذه السيارة 1900 كيلومتر.

● تقع هذه السيارة في الرياض.

● بسعر 1400 ريال سعودي.

● اتصل على +966590759815 للتحدث مع الشخص الذي يقوم ببيع هذه السيارة.