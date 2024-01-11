سوق المزارعين ينطلق في المدينة المنورة لتسويق الإنتاج الزراعي المحلي

انطلقت اليوم فعاليات “سوق المزارعين” بجادة قباء في المدينة المنورة، بالشراكة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة فنون الطهي وأمانة المدينة، ويهدف السوق إلى تسويق الإنتاج الزراعي المحلي، وإبراز المحاصيل التي تشكل ميزًا نسبية للمنطقة.

سوق المزارعين بالمدينة المنورة: واس

الأسر المنتجة

تصاحب الفعالية التي تستمر 3 أيام بمشاركة أكثر من 25 مزارعًا والعديد من الأسر المنتجة، أركانًا متنوعة تستعرض من خلالها المنتجات التحويلية للمحاصيل الزراعية، ومناطق مخصصة للأسر المنتجة لتقديم المأكولات الشعبية، ومنطقة الخط العربي، إضافة إلى المنطقة المخصصة للرسم على الوجه.

دعم إنتاج المزارعين

ويحرص فرع الوزارة بالشراكة مع الهيئة على دعم إنتاج المزارعين من خلال الفعاليات طوال العام تزامناً مع المحاصيل الموسمية للمنطقة، وتسويقها على نطاق محلي وعالمي، وتوفير فرص البيع المباشر للمزارعين لبيع منتجاتهم.