سن التقاعد للعسكريين والمدنيين بالنظام الجديد| وكيفية حساب المعاش 1443

يمكنك الآن من خلال موقعنا التعرف على سن التقاعد للعسكريين والمدنيين، كما يمكن أن تتعرف على كيفية حساب راتب التقاعد، وفقًا النظام المعتمد من قبل مجلس الوزراء السعودي، مع إمكانية معرفية كيفية حساب المعاش التقاعدي أيضًا، في الوقت الذي تم فيه إجراء عدد من التعديلات خلال الفترة الماضية على بعض أنظمة التأمينات والتقاعد.

سن التقاعد العسكري الجديد 1443

قد حدد مجلس الوزراء السعودي سن التقاعد للعسكريين وهو كالتالي:

الملازم 44 عاماً الملازم الأول 44 عاماً الطيارون 42 عاماً النقيب 48 عاماً الرائد 50 عاماً المقدم 52 عاماً العقيد 54 عاماً العميد 56 عاماً اللواء 58 عاماً الجندي/ جندي أول 44 عاماً العريف 46 عاماً الرقيب/ رقيب أول 50 عاماً وكيل الرقيب 48 عاماً رئيس الرقباء 52 عاماً

نظام التقاعد الجديد



عندما يرغب الموظف في انهاء الخدمة يجب أن يكون 25 عاماً على الأقل.

بينما السن الرسمي للمدنين هو 60 عاماً.

يحق للموظفين الحصول على معاش تقاعدي إذا كانوا قد أتم 25 عامًا على الأقل من الخدمة.

بعد انقضاء ما لا يقل عن 20 سنة من الخدمة يحسبها نظام التقاعد، يحق للموظفين التقدم بطلب للتقاعد وتلقي المعاشات التقاعدية.

إذا انتهت خدمة الموظف بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من الأمر الأعلى للإلغاء أو الفصل، يستحق الموظف معاشًا تقاعديًا لمدة 15 عامًا إذل لم يكون الفصل تأديبيًا.

يحق للموظفين الذين انتهت خدمتهم بسبب الوفاة أو العجز والذين بلغوا سن التقاعد الحصول على معاشات تقاعدية بغض النظر عن مدة خدمتهم.

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كيفية حساب المعاش

تم حساب المعاش التقاعدي وفق الآتي:

على أساس جزء من 35 جزء من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه العسكري على النحو التالي: 35 × 12 = 420 شهر، وهو ما يساوي: الراتب الأساسي × مدة الخدمة بالأشهر \ 420.