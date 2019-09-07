سند يوضح معلومات مهمة بشأن المؤهل التعليمي للمتقدمين فيه







من المعروف أن مشروع سند هي مبادرة يدعمها الأمير محمد بن سلمان، وذلك من أجل مساعدة ودعم الشباب المقبلين على الزواج من خلال تقديم مبالغ مالية تساهم في تخفيف أعباء الإعدادات للزواج، وقد حقق ذلك البرنامج نجاح كبير وشهد إقبال مكثف، ومقابل ذلك تم زيادة الدعم المخصص له وإيداع مبلغ قيمته 500 مليون ريال استفاد منها مؤخرًا ما يقرب من 25 ألف شاب سعودي مقبل على الزواج، وفي إطار الاهتمام بتلك المبادرة فيستقبل القائمون عليها استفسارات المواطنين على تويتر ويقومون بالرد والتوضيح.







سند يوضح معلومات متعلقة بالمؤهل التعليمي







في إطار ذلك تقدم شاب بسؤال يستفسر فيه عن المؤهل التعليمي المطلوب، لكي يستطيع التقديم والاستفادة من ذلك البرنامج، وكان الرد عليه بأنه ألا يقل مؤهله عن ثانوية عامة، ومعنى ذلك أن جميع حملة المؤهلات الجامعية يحق لهم التقديم والانضمام إلى مستفيدي هذا المشروع الضخم، الذي بدأ ينال اهتمام من المقبلين على الزواج بمتابعته والحرص على معرفة آخر مستجداته.

هذا وهناك عدد من الشروط للحصول على دعم سند يجب توافرها في المتقدم، مثل أن يكون الزوجة والزوج من حاملي الجنسية السعودية، وألا يزيد عمرهما عن 40 عام ولا يقل عن 18 للزوجة و21 للزوج، كذلك أن يكون ذلك هو الزواج الأول للرجل وأن يكون حاصل على الثانوية العامة على الأقل.







وألا يزيد دخله الشهري عن 4000 ريال، وكذلك يكون المهر المُقدم للعروس لا يزيد عن 50 ألف ريال سعودي، ويمكن لجميع من تنطبق عليه هذه الشروط أن يتقدم من خلال هذا الرابط هنا.