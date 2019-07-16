سند الزواج : رابط وطريقة التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج snad

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة عن طريقة التسجيل في سند الزواج، وهي أحد أبرز المبادرات الاجتماعية التي يتم تقديمها من خلال سند محمد بن سلمان، ويستفيد من مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج الشباب المتزوجين حديثاً أو المقبل على الزواج بشكل عام، وتهدف المبادرة إلى تخفيف أعباء الزواج، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المعرفي بطرق وأليات حديثة ومبتكرة، ويمكن تسجيل سند محمد بن سلمان بعد الإطلاع على الشروط من خلال السطور القليلة القادمة.

مبادرة سند الزواج

من خلال الحساب الرسمي على تويتر، أكدت مبادرة سند الزواج، أنه في حال تغيير أي من بيانات تسجيل سند محمد بن سلمان للزواج، فينبغي تحديث البيانات من خلال الجهات المعنية، ومن ثم إعادة التسجيل في وقت لاحق، وأعلن البرنامج أيضاً أنه في حال التسجيل قبل يوم 10 يناير من كل شهر ميلادي، سيتم إرسال إشعار للمستفيد سواء بالمطابقة أو بعد المطابقة.

شروط سند الزواج

أوضح برنامج سند للزواج، أنه يجب الإطلاع على كافة الشروط المعلن عنها، حتى يستطيع المستفيد من تقديم سند محمد بن سلمان، ومن أبرز شروط سند الزواج التي تم الإعلان عنها، أنه يجب أن يكون كل من الزوج والزوجة يحملون الجنسية السعودية، بالإضافة إلى بعض الضوابط والشروط الأخرى.

يجب أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

عمر الزوج يجب أن يتراوح بين 21 إلى 40 سنة، وعمر الزوجة يتراوح بين 18 إلى 40 سنة.

يشترط أن يكون ذلك الزواج الأول بالنسبة للرجل.

يشترط على المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة كحد أدنى.

عقد الزواج لا يجب أن يكون مر عليه أكثر من عام من تاريخ التسجيل في سند الزواج.

الزواج. الدخل الشهري بالنسبة للزوج لا يجب أن يتجاوز 4000 ريال سعودي.

يشترط ألا يزيد المهر عن 50000 ريال سعودي.

يشترط إتمام دورة الوعي المالي، علماً أنه يجب تحقيق درجة لا تقل عن 60%.

الأولوية للحصول على عطاء سند الزواج تكون لبعض الفئات ( أبناء شهداء الواجب – ذوي الهمم – الأيتام ).

التسجيل في سند محمد بن سلمان

وكان الحساب الرسمي للبرنامج أعلن عبر تويتر، أنه يمكن الاستفادة من العطاء القادم بعد التسجيل في البرنامج، وذلك عبر اتباع خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان، وذلك عبر كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، وأعلن البرنامج أنه في حال إدخال بريد إلكتروني خاطئ ولم يصل رابط التفعيل، وأوضح البرنامج أن رابط التفعيل من المكن أن يصل في الرسائل الغير مرغوب فيها، لذلك يجب تصفح البريد بشكل جيد، وفي حال عدم التفعيل خلال ثلاثة أيام، يمكن التسجيل مرة أخرى بعد التأكد من كافة البيانات.

سند الزواج

كما سبق وتم الإطلاع على شروط وطريقة التسجيل، يمكن الآن الاستفادة من العطاء القادم، ويمكن معرفة المزيد حول ألية عمل البرنامج أو المبادرة بشكل عام من خلال رابط سند الزواج، الذي توفر من خلاله المبادرة عدد من الأسئلة الأكثر شيوعاً، وأعلن الحساب الرسمي من قبل أن الفرق بين سند محمد بن سلمان للزواج، وقروض الزواج الأخرى، وأوضح البرنامج أن عطاء مبادرات سند غير ربحية، والهدف منها تخفيف الأعباء على المتزوجين حديثاً، عبر تقديم عطاء مالي غير مسترد، وهي ليست قروض يتم تسديدها فيما بعد.