أعلنت سلوشنز لخدمات الإنترنت والاتصالات عن موافقتها على توزيع الأرباح النقدية بنسبة 50%
في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الإنترنت والاتصالات “سلوشنز”، والذي عُقد يوم أمس الثلاثاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال، ما يعادل 5 ريالات للسهم.
تفاصيل توزيع الأرباح النقدية
رأس المال الحالي: 1200 مليون ريال.
عدد الأسهم: 120 مليون سهم.
إجمالي الأرباح الموزعة: 594.9 مليون ريال.
النسبة من رأس المال: 50 % (ما يعادل 5 ريالات للسهم).
تاريخ الاستحقاق: 9 مايو 2023 .
(وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق)
موعد صرف الأرباح: 28 مايو 2023.
عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات :118.97 مليون سهم.
تطور التوزيعات النقدية