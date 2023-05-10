أعلنت سلوشنز لخدمات الإنترنت والاتصالات عن موافقتها على توزيع الأرباح النقدية بنسبة 50%

في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الإنترنت والاتصالات “سلوشنز”، والذي عُقد يوم أمس الثلاثاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال، ما يعادل 5 ريالات للسهم.

تفاصيل توزيع الأرباح النقدية

رأس المال الحالي: 1200 مليون ريال.

عدد الأسهم: 120 مليون سهم.

إجمالي الأرباح الموزعة: 594.9 مليون ريال.

النسبة من رأس المال: 50 % (ما يعادل 5 ريالات للسهم).

تاريخ الاستحقاق: 9 مايو 2023 .

(وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق)

موعد صرف الأرباح: 28 مايو 2023.

عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات :118.97 مليون سهم.

تطور التوزيعات النقدية