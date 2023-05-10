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أعلنت سلوشنز لخدمات الإنترنت والاتصالات عن موافقتها على توزيع الأرباح النقدية بنسبة 50%

ياسمين محمد أحمد

في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخدمات الإنترنت والاتصالات “سلوشنز”، والذي عُقد يوم أمس الثلاثاء، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال، ما يعادل 5 ريالات للسهم.

سلوشنز لخدمات الإنترنت والاتصالات

تفاصيل توزيع الأرباح النقدية

رأس المال الحالي: 1200 مليون ريال.

عدد الأسهم: 120 مليون سهم.

إجمالي الأرباح الموزعة: 594.9 مليون ريال.

النسبة من رأس المال: 50 % (ما يعادل 5 ريالات للسهم).

تاريخ الاستحقاق: 9 مايو 2023 .

(وللمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق)

موعد صرف الأرباح: 28 مايو 2023.

عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات :118.97 مليون سهم.

تطور التوزيعات النقدية

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ياسمين محمد أحمد

ياسمين محمد طالبة بكلية الدراسات الإسلامية، كاتبة ومحررة منذ 3 سنين، أهوى الكتابة في مجال الأخبار والمرأة ووصفات الطبخ

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