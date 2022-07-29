سلم رواتب هيئة تقويم التعليم والتدريب ووظائفها 1444

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بأعمال عديدة تعمل علي تطوير العديد من القطاعات كما ان الهيئة تقدم الخدمات الخاصة بها بالتعاون مع العديد من الإدارات المختلفة الي جانب تعاونها مع القطاعات الحكومية المتعددة، كما ان سلم رواتب هيئة تقويم التعليم والتدريب يخضع لقانون الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، كما الهيئة تتكون من مجلس إدارة خاص بها ويتألف هذا المجلس من ثلاثة لجان( اللجنة الاستشارية ، ولجنة المراجعة، واللجنة التنفيذية)، جدير بالذكر ان أجور جميع الموظفين تخضع لنظام الجور المؤقت والذ سنتطرق اليه بالتفصيل في تلك المقالة.

سلم رواتب هيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن حاجتها الي انضمام موظفين جدد الي الهيئة وخاصة في تلك الفترة بالتزامن مع اختبارات للثانوية العامة اختبارات القدرات او الاختبارات التحصيلية او اختبارات الكفايات واختبارات الرخصة المهنية، تلك الاختبارات المتعددة تحتاج الي العديد من الموظفين مؤقتين لإتمام اجراء تلك الاختبارات كما ان الرواتب الخاصة بتلك الوظائف غير عالية حيث تتراوح تلك الرواتب بين:

الراتب الخاص بمراقب المهام. الراتب الخاص بالمراقب 400 ريال. الراتب الخاص بالمشرف 600 ريال سعودي. الراتب الخاص بالموظف الإداري 500 ريال.

مهام هيئة تقويم التعليم والتدريب

تعمل الهيئة باذلة اقصي جهودها في محاولة العمل علي توفير كافة وسائل التقويم للقطاعات المختلفة قطاع تعليمي والشركات والمنشئات وذلك بالتعاون مع مركز القياس الوطني والعديد من المراكز الوطنية الأخرى، كما تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعديد المهام حيث تعمل الهيئة علي اعداد العديد منت الاختبارات والاشراف عليها وتنفيذها وذلك من خلال مجموعة العاملين بالهيئة كما ان مجالها يعتبر بالتعليم الأساسي والتدريب المهني كما تشرف أيضا علي التعليم العالي.

مسئوليات هيئة تقويم التعليم والتدريب

تحمل هيئة تقويم التعليم والتدريب علي عاتقها العديد من المسئوليات داخل المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع القطاعات المختلفة وتعد المسئوليات التالية من مسئولياتها المتعددة:

وضع المعايير الازمة للاختبارات من اعتماد ومنح الشهادات المطلوبة والتراخيص الازمة.

البحث والدراسة وجلب المعرفة ومشاركة الاستشارات.

تحسين وتطوير وتقويم القطاعات التعلمية المختلفة من خلال تقديم افضل الدراسات ووضع افضل الخطط للوصول الفي افضل نتائج.

وظائف شاغرة هيئة تقويم التعليم والتدريب

صرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عن مجموعة من الوظائف الشاغرة للجنسين الرجال والنساء وذلك من اجل أداء الوظائف بكل سهولة وعلي اتم وجه وعلي من يرغب التقدم وأداء الاختبار زيارة الموقع الرسمي للهيئة علي ان كون العمل في الوظائف الاتية: