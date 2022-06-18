سلم رواتب المعلمين المتقاعدين 2022 والشروط اللازمة لاستحقاقه وفقًا للنظام الجديد

وزارة التعليم السعودي توفر جميع الأمور التي تهم المعلمين في المملكة من حيث الرواتب والإجازات والعلاوات وغيرها من التفاصيل، حيث يكون المعلم مُستحق لراتب التقاعد في حال بلوغه عُمر التقاعد المنصوص عليه من الجهات المسؤولة، أو قد يحصل على التقاعد قبل ذلك في حال وجود أسباب صحية أو غيرها، لذا سوف نتطرق لتوضيح سلم رواتب المعلمين المتقاعدين والمزيد من التفاصيل.

سلم رواتب المعلمين المتقاعدين

تختلف قيمة راتب التقاعد للمعلم على حسب رُتبة أو درجته الوظيفية، فسوف نوضح لكم سلم رواتبهم على النحو التالي:

شروط تقاعد المعلمين في السعودية

هناك بعض الشروط التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لكي يُصبح المعلم مُستحق للراتب التقاعدي وجاءت الشروط على النحو التالي وهي:

ضرورة أن يكون الموظف خضع للعمل لمدة لا تقل عن 20 عام.

يجب أن يصل العُمر الـ 60 لكي يستحق راتب التقاعد.

إذا تم فصله فهو يُحول لصرف المعاش بشكل تلقائي.

يحصل على المعاش إذا عجز عن العمل.

يُمكن الحصول على التقاعد إذا مُضي 25 عام في الخدمة من تلقاء نفسه.

يتم إحالته للتقاعد بعد مرور 15 عام وإذا تم فصله من قبل مجلس الوزراء السعودي.

حالات الحرمان من المعاش التقاعدي

قد يُحرم الموظف من الحصول على المعاش التقاعدي في بعض الحالات وهي: