سلم رواتب المعلمين الجديد 1443 في السعودية، في إحدى جلسات مجلس الوزراء المُنعقدة تم تسليط الضوء على السلم الجديد لرواتب المعلمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك جاء بالتزامن مع تخطيط “وزارة التعليم”، وجاء تباعاً لذلك اقتراحاً جديداً لرواتب المعلمين 2022، ولذلك سوف نُجيب فيما يلي على سؤال “كم يبلغ راتب المعلم في السعودية”.

كم راتب المعلم في السعودية 2022؟

من قِبل “وزارة التعليم” السعودية وتوجيهاً لقرارات مجلس الوزراء تم إجراء تحديث خاص على سلم رواتب المعلمين الجديد الصافي تباعاً لعِدة مُستويات مُختلفة، وجدير بالذكر أن سلم الرواتب مُكون من المستوى العام: وهو المستوى الأول المُكون من 6 درجات وهو كالآتي:

الدرجة الأولى ومن خلالها يحصل “المعلم المساعد” على راتب 5,200 ريال سعودي.

يحصل المعلم المساعد بالدرجة الأولى كل عام على زيادة تُقدر بـ300 ريال سعودي.

العلاوات السنوية لمعلم الدرجة الأولى تصل إلى 6,700 ريال سعودي وصولاً إلى الدرجة الأخيرة “السادسة”.

راتب المدرس الممارس يُقدر بـ 7,570 ريال سعودي شهرياً، وكل عام يزيد الراتب 400 ريال سعودي.

راتب المعلم المتقدم يكون 9,950 ريال سعودي، ويزيد الراتب 540 ريال سعودي.

أما عن راتب المعلم الدرجة السادسة “المستوى الأول” فهو 12,650 ريال سعودي للمعلم المتقدم.

بخصوص المعلمين الحاصلين على الدكتوراه “المعلم الخبير” فهو يُقدر بـ 12,650 ويزيد كل عام 600 ريال سعودي.

المعلم الخبير يصل إلى قمة سلم رواتب المعلمين 2022 براتب 15,650 ريال سعودي.

ترقيات سلم رواتب المعلمين 2022

جدير بالذكر أن “السلم الوظيفي” تتنوع درجاته وبناءً على ذلك يتم تقدير رواتب المعلمين في المملكة تباعاً للدرجات من الأولى إلى السادسة: