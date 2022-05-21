سلم رواتب العاملين في الحرس الوطني السعودي 1443
الأن وبكل سهولة يستطيع الجنود والعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الحرس الوطني السعودي معرفة رواتبهم والبدالات المتاحة لهم إلكترونيا على رابط الوزارة المخصص للإستعلام وذلك بعد أن أدرجت وزارة الحرس الوطني السعودي هذه الخدمة تسهيلا على العاملين لديها لمعرفة كل مايتعلق براوتبهم من خلال سلم الرواتب المعروف والمحدد من وزارة الحرس الوطني وهو عبارة عن جدول موضح به رتب العاملين والجنود وقيمة الراتب والبدلات، أما بالنسبة للبدلات فهي تحدد على أثاث عوامل كثيرة ومختلفة وليست مبلغ ثابت كالمرتب.
وتعطي الوزارة البدلات للجنود لتشجيعهم على العمل وتقديرا لمجهوداتهم وبالأخص للجنود الذي يكون مكان عملهم على الحدود وتتعرض حياتهم يوميا إلى الخطر.
كما تختلف الرواتب أيضا بإختلاف الرتبة العسكرية وإختلاف أماكن العمل فالعمل في المناطق الصحراوية والنائية يختلف عن العمل في الأماكن المأهولة فبالتالي تختلف الرواتب والعلاوات والبدلات.
وتكون مبلغ العلاوات السنوية ثابت بالنسبة للجميع وتقوم الوزارة بصرف بدل الإعاشة وبدل النتقل وبدل المخاطر وبدل مواجهة الإرهاب وبدل التعامل المباشر مع المدنيين وتقوم الوزارة بصرف هذه البدالات سنويا للجنود العاملة في الحرس الوطني السعودي.
سلم رواتب الموظفين المدنيين العاملين في الحرس الوطني السعودي لسنة 1443 هجريا
- راتب الموظف الذي يعمل كمسعف 9200 ريال سعودي.
- راتب الموظف الذي يعمل كسائق 8330 ريال سعودي.
- راتب الموظف سائق الدراجة 8450 ريال سعودي.
- راتب الموظف الذي يعمل على تلحاسب الآلي 8450 ريال سعودي.