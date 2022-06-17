سلم رواتب الضمان المطور الجديد 1443 وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية

زادت التساؤلات في الفترة الأخيرة من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور عن سلم رواتب الضمان المطور الجديد 1443 ووفقًا لما صرحت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع العلم أن الاستحقاق الشهري لكل مستفيد يختلف بناءً على عدد أفراد الأسرة فالعائل يحصل على 1000 والحد المانع للمعاش 2001، وسنوضح في الفقرات التالية سلم رواتب الضمان المطور الجديد.

سلم رواتب الضمان المطور الجديد

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء العمل بسلم رواتب الضمان المطور الجديد، يأتي سلم الرواتب على النحو التالي:

الفرد الواحد الاستحقاق الشهري 1000 ريال والحد الشهري المانع للمعاش هو 2001.

أما لو كانت الأسرة مكونة من فردين الاستحقاق الشهري 1285 والحد الشهري المانع للمعاش 2570.

الأسرة مكونة من ثلاث أفراد الاستحقاق الشهري 1570 والحد الشهري المانع للمعاش 3140 ريال.

أما لو كانت الأسرة مكونة من أربع أفراد فإن الاستحقاق الشهري 1855 والحد الشهري المانع للمعاش هو 3710 ريال.

لو كانت الأسرة مكونة من خمس افراد فإن الاستحقاق الشهري هو 2140 ريال بينما الحد المانع الشهري هو 4280 ريال.

وبشكل عام الفرد المستقل أو العائل للأسرة الحد الأدنى لاستحقاقه هو 1100 ريال بينما الأشخاص التابعين الحد الأدنى هو 550 ريال.

شروط استحقاق الضمان المطور

في وقت سابق أوضحت وزارة الموارد البشرية الشروط الخاصة باستحقاق الضمان المطور، وتأتي شروط الاستحقاق على النحو التالي: