سلم رواتب الضمان المطور الجديد 1443 حسب عدد أفراد الأسرة

وزارة الموارد البشرية أعلنت عن سلم رواتب الضمان المطور 1443 الجديد للسنة الحالية، إذ يختلف الاستحقاق الشهري حسب عدد أفراد الأسرة الواحدة، مثلا إذا تحدثنا عن فرد واحد مستحق لمعاش الضمان سيكون استحقاقه الشهري 1000 ريال سعودي، أما الحد المانع للمعاش هو 2100 ريال، وفي حال كان في العائلة شخصين، يكون استحقاقهما معا 1285 ريال، في حين أنّ الحد المانع هو 2570 ريال، تفاصيل أكثر سنعرضها لكم بخصوص الرواتب التي يقدمها برنامج دعم الضمان الاجتماعي فتابعوا معنا.

سلم رواتب الضمان المطور 1443

تمّ تحديد سلم رواتب الضمان المطور 1443، وهناك تباين بين كل هذه الرواتب، إذا كان في الأسرة ثلاثة أفراد، تحصل على مبلغ 1570 ريال كاستحقاق شهري، وفي هذه الحالة يكون الحد المانع 3140 ريال، أما العائلة السعودية التي فيها أربعة أفراد، تزيد قيمة المعاش لهم، والراتب المستحق لهم هو 1855 ريال، والحد المانع 3710 ريال.

بالإضافة إلى ذلك، تستفيد الأسرة التي تتألف من خمسة أفراد من معاش شهري قدره 2140 ريال، والحد المانع لهم هو 4280 ريال، وإن كان عدد المستحقين في الأسرة الواحدة هو ستة، يُمنح لهم راتب قيمته 2420 ريال، والحد المانع في هذا هو 4840 ريال، وإن وصل عدد الأفراد إلى 7 أشخاص، فهم يستفيدون من استحقاق 2710 ريال، بالمقابل يكون الحد المانع هو 5420 ريال، ونخلص إلى أن قيمة المعاش تزداد بازدياد عدد الأفراد.

شروط الحصول على الضمان المطور

تتلخص شروط الحصول على معاش الضمان في مجموعة من النقاط نذكرها لكم فيما يلي من الأسطر:

المستفيدين من معاش الضمان يجب أن يكونوا مقيمين في السعودية وحاملين للجنسية أيضا

في حال كانت المرأة غير سعودية (الأرملة أو المطلقة)، يجب أن يكون لها أبناء سعوديين، وتكون مقيمة بشمل دائم في المملكة ولديها بطاقة تنقل سارية المفعول وتقدم كل الأوراق الثبوتية المطلوبة

بالنسبة للمعاقين والأيتام ممن يريدون الاستفادة من المعاش وليست لديهم أوراق تثبت الجنسية السعودية، يجب أن تكون لديهم بطاقات تنقل سارية الصلاحية أيضا.

نصل معكم إلى نهاية مقال سلم رواتب الضمان المطور 1443، والذي تختلف قيمته حسب عدد الأفراد في الأسرة الواحدة.