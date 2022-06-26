سلم رواتب الضباط الجديد في السعودية 1443 مع البدلات والعلاوات

سلم رواتب الضباط الجديد في السعودية 1443

يتضمن سلم رواتب الضباط الجديد في السعودية 1443، راتب الضابط الأساسي وذلك على حسب الرتبة والدرجة التي يشغلها، حيث تختلف في الرتبة الواحدة والتدرج الوظيفي، ويحصل الضباط بمختلف رتبهم على علاوات سنوية وبدلات أيضًا تختلف من قطاع لآخر، وجاء سلم رواتب الضباط الجديد بتدرج رتبهم من ملازم ثم ملازم أول، فنقيب ثم رائد فمقدم ثم عقيد فعميد وأخيرًا لواء، على النحو الآتي :

يتراوح راتب الملازم من 7590 ريال – إلى 12910 ريال سعودي .

يتراوح راتب الملازم من 8835 ريال – إلى 14995 ريال سعودي .

يتراوح راتب النقيب من 10600 ريال – إلى 15690 ريال سعودي .

يتراوح راتب الرائد من 13515 ريال – إلى 17225 ريال سعودي .

يتراوح راتب المقدم من 14645 ريال – إلى 20755 ريال سعودي .

يتراوح راتب العقيد من 16520 ريال – إلى 23600 ريال سعودي .

يتراوح راتب العميد من 18805 ريال – إلى 25955 ريال سعودي .

يتراوح راتب اللواء من 21390 ريال – إلى 28690 ريال سعودي .

العلاوات السنوية للضباط في السعودية 1443

تقوم المملكة بوضع علاوات سنوية لجميع موظفي الدولة، بما فيها منسوبي المؤسسة العسكرية، وتختلف العلاوة على حسب الدرجة والرتبة، وتضاف إلى الراتب الأساسي مع راتب شهر يناير من كل عام ميلادي، وجاءت العلاوات في سلم رواتب الضباط على النحو الآتي :

رتبة الملازم العلاوة السنوية – 380 ريال سعودي.

رتبة الملازم أول العلاوة السنوية – 440 ريال سعودي.

رتبة النقيب العلاوة السنوية – تتراوح بين 265 ريال وحتى 495 ريال سعودي .

رتبة الرائد العلاوة السنوية – 265 ريال سعودي.

رتبة المقدم العلاوة السنوية – 470 ريال سعودي.

رتبة العقيد العلاوة السنوية – 590 ريال سعودي.

رتبة العميد العلاوة السنوية – 650 ريال سعودي.

رتبة اللواء العلاوة السنوية – 720 ريال سعودي.



بدلات الضباط في السعودية 1443

يأخذ الضباط بدلات في السعودية في المؤسسة العسكرية والأمنية ولكن تختلف من قطاع إلى آخر، حيث أنها تضاف إلى الراتب الأساسي الذي يأخذه الضابط كل شهر، وهي على النحو الآتي :