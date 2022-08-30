سلم رواتب الافراد مع البدلات 1444 ورابط موقع وزارة الدفاع السعودي

يبحث الكثيرين من الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن سلم رواتب الافراد مع البدلات رغبةً في التعرف عليه، حيث تسعى المملكة لتوفير جميع الخدمات بالنسبة لهم وتعمل على تأمين حياة كريمة بالنسبة لهم لكي يقومون بجميع مهامهم على أكمل وجه، واليوم سوف نوضح لكم سلم رواتب الافراد مع البدلات والمزيد من التفاصيل الآخرى.

سلم رواتب الافراد

يتساءل الكثيرين عن سلم رواتب الافراد لكي يتعرفون على الرواتب الخاصة بهم، حيث تختلف باختلاف رُتبهم بالإضافة إلى البدلات والعلاوات السنوية، لذا يُمكنك التعرف عليه خلال الجدول التالي بالتفصيل:

العلاواة السنوية للعسكريين الافراد

العسكريون الأفراد يحصلون على علاوة سنوية على حسب رُتبتهم ويُمكنكم التعرف على الجدول الخاص بالعلاوات على النحو التالي:

بدلات العسكريين

الأفراد العسكريون التابعين لوزارة الدفاع السعودي بجانب رواتبهم يحصلون على بدلات، ولكن تختلف على حسب طبيعة العمل الذي يقوم به كل شخص في الوزارة، ومن أبرز البدلات التي يجصلون عليها هي:

يحصلون على بدل الدفاع المدني وتصل قيمته لـ 25% من راتب الشخص الأساسي.

بدل الخطورة يحصل عليها الشخص وقيمته 600 ريال سعودي.

بدل الإعاشة وقيمته 500 ريال أما بدل التأهب 950 ريال سعودي.

بدل النقل وتصل قيمته لـ 500 ريال سعودي.

موعد نزول علاوة الأفراد 1444

الحكومة السعودية قامت بعمل العديد من التعديلات على نظام الرواتب وأصبحت تُصرف بحسب التقويم الميلادي وليس الهجري، ولكن الكل يتساءل عن موعد نزول علاوة الأفراد لتلبية الاحتياجات الخاصة بهم، فمن المتفرض صرفها خلال الفترة المُقبلة في 27 يناير لعام 2022 وفي حال حدوث أي تغيير على تلك الموعد صوف نوفيكم بذلك بشكل مباشرة عبر موقعنا.

رابط موقع وزارة الدفاع

وزارة الدفاع السعودي وفرت رابط رسمي my.gov.sa لها لكي تُمكن الأشخاص المنتسبين إليها من الدخول والتعرف على كافة الأخبار والمستجدات الخاصة بهم بكل سهولة ويُسر، فقد يرغب البعض في التعرف على الرواتب والبدلات والعلاوات وغيرها من الأمور الآخرى، لذا لابد من الانتقال مباشرةً إلى رابط الوزارة وإتباع جميع التعليمات الخاصة بالدخول لتتمكن من الحصول على الخدمة التي تود الحصول عليها.