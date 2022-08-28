سلم رواتب الأمن العام مع العلاوات| كم راتب جندي 1444

تزامنًا مع بدء تلقي طلبات التسجيل في وظائف الأمن العام الجديدةن لكم اليوم سلم رواتب الأمن العام مع العلاوات بالإضافة إلى راتب جندي 1444، حيث الإدارة العامة للقبول المركزي بإدارة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية، عن الإعلان بالتسجيل عبر موقع المديرية العامة للأمن العامة لوظيفة رتبة جندي، لافتة إلى تلقيها طلبات التسجيل إلكترونيًا.

مديرية الأمن العام بالسعودية

تعد المديرية العامة هي مؤسسة تابعة إلى وزارة الداخلية بالسعودية، والتي وتتمثل عملها في المحافظة على حماية المواطنين والأمن والنظام في البلاد بالإضافة إلى مكافحة الجريمة والإرهاب، كما أن جنودها يسهرون على راحت الشعب وسلامتهم من أي خطر، كما أنها تحافظ على حماية السفارات خارج المملكة العربية السعودية، لذا تقوم باستمرار على فتح القبول والتسجيل على وظائفها العسكرية دوريًا.

سلم رواتب الأمن العام

حدد الأمن العام سلم رواتب الأمن العام مع العلاوات وذلك راتب جندي 1444 كما هو موضح بالجدول في الصورة التالية:

كم راتب جندي الأمن العام

يختلف رواتب الوظائف العسكرية وفقاً إلى المهام الموكلة إليهم وطبيعة الوظيفة العسكرية، بالإضافة إلى الرتبة والدرجة الوظيفية، وهذا يدل على أن راتب جندي للدرجة الأولى مختلف عن الدرجة الثانية، حيث أن راتب جندي جهاز الأمن العام يبدأ من 3220 ريال سعودي، وذلك يعتبر الراتب الأساسي باستثناء البدلات والعلاوات وغيرها، وتشمل العلاوات مثل بدل المخاطر وبدل الإقامة وبدل ميدان وبدل النقل وبدل الإرهاب، وكلما زاد درجة الوظائف يزيد راتب الجندي.

كم الطول المطلوب في الأمن العام 1444

لكل من يرغب في التعرف كم الطول المطلوب في الأمن العام 1444؟ حيث وضعت الوزارة بعض الشروط التي يتم من خلالها قبول الشخص في الوظائف العسكرية، ومن أهمها الياقة البدنية، لذلك يجب أن يكون المتقدم طوله لا يقل عن 165 سم.

موعد التسجيل في الأمن العام

يبدأ التسجيل في الأمن العام يوم السبت القادم بتاريخ 29-1-1444 الموافق 27-8-2022. ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 05-2-1444 الموافق 01-9-2022، والتقديم متاح حاليًا عبر بوابة أبشر توظيف إلكترونيًا.