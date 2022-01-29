الآن وزارة الدفاع السعودي: تعلن تعديلات سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد والعلاوات والبدلات لعام1443

هيثم فياض

تعديلات سلم رواتب الأفراد العسكريين بالمملكة العربية السعودية، تقوم وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بإجراء تعديلات على مرتبات العاملين بهيئة الدفاع السعودية في بداية كل عام هجري، وذلك بعد توثيق هذه التعديلات عن طريق ملك المملكة، ومن ثم نشر الوزارة لهذا الجدول على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى تقديمها لبيان بالعلاوات التي يأخذها العاملون بها كل عام.

سلم رواتب الجديد العسكريين السعودي

جدول جميع الأسلحة الرئيسية الموجودة بوزارة الدفاع

يضم الجدول جميع الأسلحة الرئيسية الموجودة بوزارة الدفاع: سلاح القوات البحرية، سلاح القوات البرية، سلاح القوات الجوية، وتضم الوكالات منها هيئة الأركان والإستخبارات المركزية الخاصة بوزارة الدفاع.

الآن وزارة الدفاع السعودي: تعلن تعديلات سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد والعلاوات والبدلات لعام1443 1 29/1/2022 - 4:39 م

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وكان سلم رواتب العاملين بهيئة الدفاع الجديد 1443 هـ كالتالي:

  1. الجندي:
    • راتبه يبدأ من 7400 ريال سعودي.
  2. جندي أول:
    • يبدأ راتبه من 6729 ريال سعودي.
  3. ملازم:
    • يكون راتبه 6609 ريال سعودي.
  4. ملازم أول:
    • يكون راتبه 7609 ريال سعودي.
  5. وكيل رقيب:
    • يكون راتبه 9000 ريال سعودي.
  6. رائد:
    • يكون راتبه 11.705 ريال سعودي.
  7. المقدم:
    • يكون راتبه 12.735 ريال سعودي.
  8. العميد:
    • يكون راتبه 16.350 ريال سعودي.
  9. اللواء:
    • يكون راتبه 18.600 ريال سعودي.

الآن وزارة الدفاع السعودي: تعلن تعديلات سلم رواتب الأفراد العسكريين الجديد والعلاوات والبدلات لعام1443 2 29/1/2022 - 4:39 م

تغيرات في الرواتب كل عام بهيئة الدفاع الجديدة 1443 هـ

وكما تحدث بعض التغيرات في الرواتب كل عام تحدث تغيرات أيضاً في المكافآت الشهرية والبدلات، ونظراً لأهميتهما لكونهما يمثلان حوالي خمس وعشرون بالمائة من الراتب الأساسي، كما أنها تحسن الأوضاع الحياتية، ولأهمية البدلات أيضاً التي يعلن عنها للتأهب والمخاطر والانتقال والمعيشة، يتم عرض بعض من الزيادة المتوقعة للبدلات كالآتي:

  1. بدل للمخاطر المتوقعة:
    • حوالي 600 ريال سعودي.
  2. بدل انتقال:
    • حوالي 500 ريال سعودي.
  3. بدل للتأهب والاستعداد:
    • حوالي 50 ريال سعودي.
  4. بدل معيشة:
    • حوالي 500 ريال سعودي.
  5. بالإضافة إلى بدل الدفاع المدني التي تمثل حوالي خمس وعشرون بالمائة من الراتب الأساسي.

والجدير بالذكر أن جميع العاملين بهيئة الدفاع المدني منتظرين سلم الرواتب الجديد من قبل المملكة في أول إعلان له بشكل رسمي من الديوان المملكي السعودي، والذي صدر من قبل وزارة الدفاع مؤخراً

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هيثم فياض

أعمل كصحفي الكتروني على موقع نجوم مصرية، وهو جمع ونشر بعض المعلومات عن الأحداث الراهنة، والاتجاهات وقضايا الناس وعمل ريبورتاجات مع مشاهير الفن، وإعداد تقارير لنشرها على موقعنا نجوم مصرية، من بعض وسائل الإعلام المختلفة مثل الصحف والتلفزيون والإذاعة والمجلات الموثوقة منها.


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تعليق 1
  1. ضيف الله يونس العميري يقول

    الله أكبر