دائماً ما تقوم الحكومة بالمملكة العربية السعودية بتقديم العديد من برامج الدعم للمُواطنين، وجدير بالذكر أن تلك البرامج تستهدف في الأساس الأسر من محدودي الدخل والأكثر احتياجاً بالمملكة، وهذا الأمر من شأنه العمل على تيسير الحال على كافة المُواطنين وتلبية الاحتياجات اليومية وذلك بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالمستوى المعيشي اللائق للمُواطنين، ولذلك يتساءل العديد من مُستفيدي الضمان الاجتماعي المطور كم راتب الضمان الاجتماعي للمتقاعدين؟ وأيضاً ما هو الحد المانع راتب الضمان الاجتماعي الجديد، وعبر تقريرنا التالي سوف نُوضح لكم سلم الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وما هي حالات توقف صرف المعاش وشروط التسجيل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قبل الإجابة على سؤال “كم يصرف الضمان الاجتماعي للعزباء” وتوضيح آلية استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد سوف نُوضح لكم أهم “شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف”، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

سعودي الجنسية إقامة ومنشأ هي من الشروط الأولى التي يجب توافرها بالمُتقدمين.

أن يكون الحد عُمر المُتقدم 30 عام الحد الأدنى.

ضرورة توفير جميع الأوراق والمُستندات المطلوبة والتي من خلالها يتم إثبات أهلية الحصول على الضمان الاجتماعي.

أن يكون الحد الأعلى لدخل المُتقدم أقل من قيمة استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

ما يُفيد ثبوت أن المُتقدم للحصول على معاش الضمان لا يقوى على العمل.

سلم معاش الضمان الجديد 1443

من قِبل “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية تم تحديد سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 2022 – 1443، وهو كالآتي:

يتم صرف 1,570 ريال سعودي للأسر المُكونة من 3 أفراد، أما عن الحد المانع لصرف معاش الضمان يكون 3,140 ريال سعودي.

يتم صرف 1,855 ريال سعودي للأسر المُكونة من 4 أفراد، أما عن الحد المانع لصرف معاش الضمان يكون 3,710 ريال سعودي.

يُصرف راتب الاستحقاق الشهري من الضمان الاجتماعي مبلغ قيمته 2,140 ريال سعودي لكافة الأسر المُستحقة المُكونة من 5 أفراد، ويكون الحد المانع 4,280 ريال سعودي.

يُصرف راتب معاش الضمان الاجتماعي بقيمة 2,420 ريال سعودي لأي من الأسر المُستحقة والمُكونة من 6 أفراد، ويكون الحد المانع 4,840 ريال سعودي.

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد بقيمة 2,710 ريال سعودي للأسر المُكونة من 7 أفراد، ويكون الحد المانع 5,420 ريال سعودي.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 – 2022

يُمكن لكافة الأشخاص والأسر المُستحقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر مِنصة الموارد البشرية، ويُمكن أيضاً من خلال الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ، وإليكم خطوات التسجيل فيما يلي: