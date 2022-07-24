سلم الرواتب للعسكريين 1443 مع البدلات للأفراد والضباط المعتمد من مجلس الوزراء السعودي

إن التعرف على السلم الخاص برواتب العسكريين من الأمور الهامة التي عادة يبحث عنها الجميع بالفترة الأخيرة، وهذا بعد أن قام مجلس الوزراء بعمل تعديلات هامة، مما زاد من التساؤلات حول هذا الأمر، ومن ضمن التعديلات كان رواتب العسكرية، ولذلك فإننا سنقوم بالإجابة عن كافة التساؤلات التي تدور في أذهانكم، ومقالنا يرتكز على توضيح سلم الرواتب العسكرية.

سلم الرواتب للعسكريين 1443

إن سلم الرواتب الجديدة يكون معتمد على تحديد مجلس الوزراء والتعديلات الصادرة منه، ودائماً يكون متوافق مع مصلحة الجميع، ولقد قام مجلس الوزراء بإجراء تعديلات بأنظمة عمل الضباط والأفراد، وإليكم سلم رواتب العسكريين وهو كالآتي:

بدلات العسكريين الأفراد

إن القيمة الخاصة بالمبالغ المستحقة للعاملين بأجهزة القوات المسلحة سواء كانوا حرس أو تابعين لوزارة الداخلية أو وزارة الدفاع يكون معتمد من خلال مجلس الوزراء، وإليكم هذه البدلات والعلاوات وهي كالآتي:

الجندي علاوته السنوية 130 ريال.

علاوة الجندي الأول 145 ريال.

بالنسبة لعلاوة العريف 175 ريال.

وكيل الرقيب العلاوة السنوية 210 ريال.

الرقيب علاوته السنوية 250 ريال.

العلاوة السنوية للرقيب الأول 300 ريال.

رئيس الرقباء علاوته السنوية 360 ريال.

بدلات الضباط والعلاوات السنوية

إن الضباط العسكريين وكافة العاملين بالقطاعات العسكرية لهم بدلات تكون مختلفة، وفقاً للرتبة العسكرية والدرجة التي يشغلونها، وإليكم العلاوات وهي كالآتي:

أولاً الضابط برتبة ملازم العلاوة السنوية له 380 ريال سعودي.

إن العلاوة السنوية لملازم أول 440 ريال.

علاوة النقيب السنوية تبدأ من 265 ريال إلى 495 ريال.

الرائد علاوته السنوية 265 ريال.

المقدم العلاوة السنوية له 470 ريال.

رتبة العقيد العلاوة السنوية 590 ريال.

العلاوة السنوية للعميد 650 ريال.

اللواء علاوته السنوية 730 ريال مستحقة عن الخدمات بالشكل السنوي.

التعديلات بسلم رواتب العسكر

إن مجلس الوزراء بالجلسة الأخيرة قد عدل بعض القرارات والمواد المنظمة للعمل الخاص بالعسكريين والأفراد التابعين للقوات المسلحة، وكافة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وهذه التعديلات قد شملت الصرف لبعض البدلات عن الخدمات للعسكريين وكذلك الضباط بشكل يكون متوافق مع الخبرة والدرجة الوظيفية ويناسب معدلات الخطر وأماكن تأدية الخدمات، ورواتب العسكريين العاملين بالقوات السعودية يكون طبقاً لسلم الرواتب، ولكي يتم تحقيق بند الشفافية فيها فإن حكومة السعودية أعلنت عن الرواتب للضباط والأفراد بعد جملة التعديلات الأخيرة.