المؤسسة العسكرية بالمملكة العربية السعودية يقع على عاتقها العديد من المهام الرئيسية، حيث ترتبط مَهماتها الأساسية ارتباطاً وثيقاً بحماية أمن وحدود البلاد الداخلية والخارجية، وجدير بالذكر أن “وزارة الدفاع” بالمملكة دائماً ما تقوم بفتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية، ولذلك يتساءل العديد من الأشخاص عن قيمة رواتب العسكر السعوديين، وعبر السطور التالية سوف نُوضح لكم سلم الرواتب العسكر 1444 الراتب الأساسي للأفراد في السعودية.

شروط القبول في الوظائف العسكرية 1444 في السعودية

من قِبل الجِهات المعنية في المملكة العربية السعودية تم التنويه على أن هُناك العديد من الشروط الموضوعة والتي يجب أن يتم مُراعاتها من قِبل كافة المُتقدمين، وسوف نُوضح لكم أدناه شروط القبول في الوظائف العسكرية 2022، وتلك الشروط تتمثل في الآتي:

لا يُسمح بالتقديم والقبول في الوظائف العسكرية سوى للسعوديين والمُقيمين بالمملكة العربية السعودية إقامة كاملة، وذلك مع وجود بعض الاستثناءات وهي كالآتي:

يُستثنى الأشخاص الذين نشأوا مع والدهم خارج المملكة بغرض إتمام مصالح مُتعلقة بالدولة. يتم العمل بالاستثناء المذكور أعلاه بعد التأكد من توافر شرط النشأة بالمملكة.

أن لا يقل عُمر المُتقدم عن 18 عام وأن لا يتجاوز 30 عام.

حال كان المُتقدم مُلتحقاً بأي من الوظائف العسكرية وتعرض للفصل لا يُسمح له بالتقديم.

أن يتناسب الطول مع الوزن المطلوب المذكور وفقاً للائحة التي تم اعتمادها من قِبل وزارة الداخلية السعودية، ويجب أن لا يقل طول المُتقدم عن 176 سم.

أن يكون المُتقدم حاصلاً على شهادة “الثانوية العامة” كحد أدنى، ويجب أن تكون مُصدقة من قِبل الجِهات ذات صِلة.

أن لا يكون المُتقدم تابعاً لأي من الوظائف العسكرية بالمملكة العربية السعودية.

لا يُسمح بالتقديم لأي من الأشخاص المتزوجين من “أجنبيات” غير سعوديات.

أن يكون السجل الجنائي نظيف وخالي من أي من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة.

سلم رواتب العسكريين 1444 في السعودية

بالكاد نجد أن هُناك العديد من التساؤلات عن سلم رواتب الأفراد 1444 للعسكريين في المملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن رواتب العسكر السعوديين يتم تحديدها وفقاً للرُتبة والدرجة الوظيفية، ويبدأ راتب الجندي من 3,220 ريال سعودي، ويحصل أيضاً رئيس الرقباء على راتب 12,225 ريال سعودي، وسوف نُوضح لكم أدناه سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات:

سلم رواتب الضباط العسكريين 1444 – 2022

تم توضيح كافة الأمور التي تتعلق بـ”سلم رواتب الضباط العسكريين 1444″، وذلك حيث ترتبط رواتب الضباط العسكر في السعودية ارتباطاً وثيقاً بالرُتبة ودرجة الضابط الوظيفية، وسوف يُوضحها لكم الجدول التالي تفصيلاً:

سلم علاوات العسكريين الضباط في السعودية 2022

من جانب آخر تم الإعلان من قِبل “وزار الدفاع” بالمملكة العربية السعودية أن العلاوة السنوية للضباط في السعودية تبدأ من 380 ريال سعودي ويُمكن أن تصل إلى مبلغ 730 ريال سعودي، وسوف نوفر لكم المزيد من التفاصيل أدناه:

الرُتبة العلاوة جندي 130 ريال سعودي جندي أول 145 ريال سعودي عريف 175 ريال سعودي رقيب 210 ريال سعودي رئيس رقباء 360 ريال سعودي

علاوات العسكر في السعودية للأفراد

كما هو الحال في علاوات الضباط العسكريين فإن علاوات الفرد العسكري في السعودية تختلف باختلاف الرتبة والدرجة الوظيفية، وسوف نتطرق للحديث عن ذلك تفصيلاً عبر الجدول التالي: