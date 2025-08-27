أخبار السعودية

سلامة الطلاب أولاً.. المرور يرفع قيمة الغرامات على تجاوز حافلات المدارس

أحمد بدر

أكدت الهيئة العامة للمرور تشديد العقوبات على مخالفي أنظمة المرور المتعلقة بحافلات النقل المدرسي حيث تم مضاعفة غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المرور لضمان سلامة الطلاب أثناء انتقالهم من وإلى المدارس والحد من المخاطر المرتبطة بتجاوز الحافلات أثناء توقفها لصعود ونزول الطلبة وضمان الالتزام الكامل بأنظمة المرور لحماية المجتمع.

أكدت الإدارة العامة للمرور أن غرامة تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها لصعود أو نزول الطلاب تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف ريال، مشيرة إلى أن هذا التجاوز يعد مخالفة مرورية خطيرة لما يترتب عليه من مخاطر على سلامة الطلبة، وشددت الإدارة على جميع قائدي المركبات بضرورة التوقف الكامل فور رؤية الحافلات المدرسية أثناء صعود الطلاب أو نزولهم مع الالتزام بالإشارات التحذيرية المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يساهم في حماية أرواح الطلاب والحد من الحوادث المرورية التي قد تنتج عن الإهمال أو التجاوز غير القانوني.

تعليمات المرور لسلامة الطلاب

أكدت الإدارة العامة للمرور أن التعليمات الأساسية لسلامة الطلاب تقتضي من جميع السائقين التوقف التام فور رؤية الحافلة المدرسية متوقفة مع الالتزام الكامل بإشارة “قف” التي ترفعها الحافلة والانتباه التام لحركة الطلاب حول الحافلة أثناء صعودهم أو نزولهم.

كما شددت الإدارة على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة خلف الحافلة عند التوقف مشيرة إلى أن أي تجاهل لهذه القواعد لا يعد مخالفة قانونية فحسب؛ بل يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح الطلاب، وأكدت الإدارة أن السلوك المروري السليم في مثل هذه المواقف يعكس وعي السائق بمسؤوليته تجاه المجتمع وسلامة أفراده وليس مجرد الالتزام بالقانون.

