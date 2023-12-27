سكوترات كهربائية لنقل الحجاج بين منى والحرم المكي

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلةً في المركز العام للنقل، عملت على توفير 1000 سكوتر كهربائي للحجاج للتنقل بين مشعر منى والحرم المكي.

سكوتر ات لنقل المعتمرين -مصدر الصورة: وكالة واس

محطة كدانة

يمتد المسار المخصص للإسكوتر مسافة 2 كيلومتر، ويتكون من حارتين ذهاباً وإياباً، تبدأ من محطة كدانة وتنتهي بنفق محبس الجن، المؤدي إلى محطة باب علي بالمسجد الحرام.

وتوفر الشركة المشغلة «سبايدرز» بالتعاون مع الهيئة فريقاً متخصصاً لتوعية الحجاج بالطرق الصحيحة للاستفادة من هذه الخدمة، كما تعمل بشكل مستمر على تطويرها وتحسينها لتصبح أحد سبل النقل الأساسية خلال فترة الحج.

خيارات تنقل مختلفة

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة، وتبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن.

مزايا عديدة للحجاج

وتوفر هذه الخدمة مزايا عديدة للحجاج، منها سهولة التنقل بين منى والحرم المكي، وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف الازدحام، وتعزيز التوجه نحو استخدام وسائل النقل النظيفة الصديقة للبيئة.