سكني: يُصرف المبلغ على 5 دفعات حسب مراحل البناء

كشف برنامج دعم سكني من خلال حسابه الرسمي على تويتر بأن مبلغ الدعم يصرف للمستفيدين على خمس دفعات كاملة، كما نوّه إلى أنه يصرف حسب مراحل البناء، وجاء هذا التوضيح كرد على استفسارات أحد المواطنين على توبتر، إذ تساءل المستفيد: رخصتي دور وملحق، صبيت أعمدة الدور الأرضي اليوم، فهل أقدم طلبا للدفعة الثانية؟ أو لا بد أصبّ سقف الدور الأرضي؟

5 دفعات

قدّم برنامج سكني إجابة عن سؤال المستفيد، وقد كانت على النحو التالي: يصرف المبلغ للمستفيد على خمس دفعات، علما بأن صرف الدفعات يكون حسب مرحل البناء المحددة من طرف المستفيد بالاعتماد على جدول الكميات والمواصفات وهذا بعد أن يتم تقييم كل مرحلة تم إنجازها.

شروط دعم البناء

قام برنامج سكني بإعادة تذكير المستفيدين بالشروط والالتزامات التي يجب أن تنطبق على جميع مستفيدي البناء الذاتي، والتي يجب أن تكون كما سنوضح لكم في النقاط التالية:

أن يتم الالتزام بمباشرة بدء إجراءات البناء بعد أن يتم توقيع عقد سكني

كما يجب الالتزام باكتمال البناء في الوقت المحدد وهو ثلاث سنوات

ينبغي أن يتم سداد الأقساط بشكل منتظم وكامل

من الضروري تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

هكذا نصل إلى نهاية مقال قدمنا لكم فيه تفاصيل موضوع صرف دفعات سكني حسب مراحل البناء، وهذا الأمر هو من المواضيع التي تهم آلاف المستفيدين، كما ذكرنا لكم شروط دعم البناء.