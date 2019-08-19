سكني يكشف عن أقوى خدماته خلال الفترة الأخيرة ومخططه الجديد

سكني هو أحد مشاريع الحكومة السعودية والتي شرعت فيها خلال الفترة الأخيرة، لتوفير الدعم المناسب للمواطنين وذلك لمساندتهم في تحمل الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة، وقد بدأت تلك الخدمات بمشروع حساب المواطن والذي ارتبط به العديد من البرامج الأخرى، التي تستهدف المواطنين بجميع فئاتهم، هذا ويتبع المشروع وزارة الإسكان، وقد أصدر المسئولون عنه تقرير لشهر يوليو أوضحوا من خلاله أن البرنامج الحكومي نجح في تحقيق أبرز إنجازاته منذ بداياته، وهي تسليم 10294 قطعة أرض مجانية لمستفديه.

مخطط مشروع سكني القادم

ويهدف البرنامج خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في خدماته ليشمل أماكن أخرى، وعدد أكبر من الأسر والمواطنين السعوديين، وفي إطار ذلك طرح البرنامج عبر بوابته الإلكترونية تسعة مخططات عمرانية جديدة، يمكن حجز قطع أراضي ومنازل فيها وذلك بواقع 11322 قطعة أرض مجانية، وطالب القائمين عليه كل من يريد التسجيل واختيار قطعة أرض زيارة البوابة الإلكترونية للمشروع للتسجيل، واختيار ما يناسبه وذلك من خلال رابط تسجيل مشروع سكني.

وبمجرد دخول المواطن إلى رابط التسجيل سوف يتم عرض أمامه كامل المشاريع التي تعمل فيها الحكومة والأماكن، وكذلك عدد قطع الأرض المتاحة، وبعد قيامه باختيار المنطقة التي تناسبه سوف تظهر له استمارة تسجيل بياناته، هذا ويوجد الآن 55 مشروع يتم العمل عليهم من أجل توفير 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين.