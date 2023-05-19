“سكني” يزف بشرى سارة لهؤلاء بشأن برامج وباقات التمويل العقاري

قام برنامج سكني بالرد على استفسار أحد المستفيدات تقول إن والدتها أرملة وكبيرة في السن، فهل لها الحق في الحصول على أرض مجانية؟، لهذا سنوضح لكم رد البرنامج في السطور التالية.

بعد أن تلقت خدمة “العناية بالمستفيدين” هذا التساؤل قامت بالرد على موقع “تويتر” قائلها إنه في حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية المسجلين في “الضمان الاجتماعي” يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي من أجل البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد لتلقي الدعم اللازم”.

مرحباً،

يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني وفي حال تبين ان الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية*الضمان الاجتماعي* ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 19, 2023

خدمات برنامج سكني

يقوم برنامج سكني بدعم الكثير من الخدمات السكنية المختلفة وتمويلها وفقًا لما يلي:-