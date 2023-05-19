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“سكني” يزف بشرى سارة لهؤلاء بشأن برامج وباقات التمويل العقاري

مصطفى شاهين

قام برنامج سكني بالرد على استفسار أحد المستفيدات تقول إن والدتها أرملة وكبيرة في السن، فهل لها الحق في الحصول على أرض مجانية؟، لهذا سنوضح لكم رد البرنامج في السطور التالية.

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بعد أن تلقت خدمة “العناية بالمستفيدين” هذا التساؤل قامت بالرد على موقع “تويتر” قائلها إنه في حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية المسجلين في “الضمان الاجتماعي” يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي من أجل البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد لتلقي الدعم اللازم”.

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خدمات برنامج سكني

يقوم برنامج سكني بدعم الكثير من الخدمات السكنية المختلفة وتمويلها وفقًا لما يلي:-

  • يعمل على دعم الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة.
  • الوحدات قيد الإنشاء بالشراكة مع الطورين العقاريين.
  • إضافة إلى خيار شراء الوحدات السكنية المناسبة من السوق.
  • البناء الذاتي لجميع من يمتلكون الأراضي.
  • تمويل القرض العقاري المستمر والقائم بواسطة القروض المدعومة من قبل الوزارة.
  • خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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