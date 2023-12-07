سقوط مقاتلة سعودية طراز “ف- 15 إس إيه” واستشهاد طاقمها (تفاصيل )

أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن وقوع حادث سقوط طائرة من طراز (ف-15 إس إيه) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، ما أسفر عن استشهاد طاقمها بالكامل، وفق ما ذكر بيان وزارة الدفاع السعودية على حساب (إكس).

أكد العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن الحادث وقع في تمام الساعة 12:50 ظهرًا من يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023م، أثناء قيام الطائرة بمهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

تم تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن تفاصيل وأسباب الحادث، الذي أدى إل استشهاد طاقم الطائرة.

ناشد المتحدث الرسمي الله تعالى أن يتقبل الشهداء الأبرار وأن يمنح أهلهم وذويهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.