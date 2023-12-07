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سقوط مقاتلة سعودية طراز “ف- 15 إس إيه” واستشهاد طاقمها (تفاصيل )

شيرين إحسان

أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن وقوع حادث سقوط طائرة من طراز (ف-15 إس إيه) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، ما أسفر عن استشهاد طاقمها بالكامل، وفق ما ذكر بيان وزارة الدفاع السعودية على حساب (إكس).

أكد العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن الحادث وقع في تمام الساعة 12:50 ظهرًا من يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023م، أثناء قيام الطائرة بمهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

 

شعار وزارة الدفاع السعودية-المصدر: المصري اليوم

تم تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن تفاصيل وأسباب الحادث، الذي أدى إل استشهاد طاقم الطائرة.

ناشد المتحدث الرسمي الله تعالى أن يتقبل الشهداء الأبرار وأن يمنح أهلهم وذويهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.


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عن الكاتب:
شيرين إحسان

صحفية مصرية، عضو نقابة الصحفيين، بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، ماجستير إعلام بيئي جامعة عين شمس، عضو جمعية كتاب البيئة والتنمية، حاصلة على جائزة التميز الصحفي والكتابة في مجال البيئة وتغير المناخ من وزارة البيئة عام 2022, مهتمة بالشأن العام المصري وقضايا البيئة والتغيرات المناخية، عملت بالعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية.

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