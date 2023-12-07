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سقوط إحدى طائرات القوات الجوية السعودية واستشهاد كل أفراد الطاقم

محمود الشريف

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، عن حادث سقوط طائرة المقاتلة من طراز (ف-15 إس إيه) التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، استشهاد طاقم الطائرة في هذا الحادث الأليم، وذلك أثناء قيامها بمهام تدريبية في قاعدة الملك عبدالعزيز العسكرية، جاء ذلك خلال التغريدة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية واس عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

القوات الجوية السعودية- المصدر: وكالة واس عبر إكس

تفاصيل الحادث

وقد وقع حادث سقوط طائرة المقاتلة من طراز (ف-15 إس إيه) في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، أثناء قيام الطاقم بمهمة تدريبية روتينية ظهر اليوم الخميس، وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن الحادث في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة العميد الركن تركي المالكي، وأعرب المالكي عن حزنه وأسفه لهذا الحادث المأساوي واستشهاد طاقم الطائرة الجوية.

وزارة الدفاع السعودية

يعمل أفراد القوات المسلحة بكل تفانٍ وإخلاص لضمان الأمن الوطني والحفاظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه، وهو ما يتطلب القيام بالمهام الخطيرة، والقيام بالتدريبً المكثفً وتحمل المسؤولية الكبيرة، ويتعرضون للمخاطر ويواجهون تحديات قوية، وبذل التضحيات والتي تصل لفقدان الأرواح.


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عن الكاتب:
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محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات إخبارية فيما يخص الشأن المصري والسعودي، وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.


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