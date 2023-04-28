سفينة جلالة الملك “مكة” تصل إلى جدة بـ 195 شخصا من 17 دولة

أعلنت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن وصول 195 شخصًا من الدول الشقيقة إلى مدينة جدة صباح يوم الجمعة الموافق 28 أبري 2023 ومن بين هذه الدول “مصر، استراليا، سوريا، الهند، بولندا، أمريكا، العراق، اندونيسيا” وغيرها من الدول الأخرى.

وأكد الوزارة أن إجمالي الذي تم إجلاؤهم عبر سفينة جلالة الملك “مكة” من السودان قد وصل إلى نحو 2991 شخصًا من بينهم 119 مواطنًا سعوديًا، و2872 من جنسيات أخرى، وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة.

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فيديو | وصول سفينة جلالة الملك "مكة" التي تقل رعايا من السودان إلى جدة #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/EhxeIXKJ3w — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023

وأشارت وزارة الخارجية السعودية، أنه قد تم أمس الخميس إجلاء 200 شخصًا من مختلف الجنسيات التي تتمثل في “نيجيريا، أمريكا، لبنان، فلسطين، الصومال، مصر” وغيرهم من الجنسيات الأخرى الذي وصلوا إلى مطار جدة، جيث إنه قد تم نقلهم بواسطة سفينة الملك “الرياض” تمهيدًا لإنهاء إجراء سفرهم إلى بلدانهم، إضافة إلى أن سفينة الملك “ألطائف” قد وصل من خلالها 187 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة.