أخبار السعودية

سفير السعودية لدى اليمن: وقعنا اتفاقاً لتشغيل مستشفى عدن ثلاثة أعوام

أحمد أبو الدهب

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، إننا قد وقعنا اتفاقًا مع الحكومة اليمنية وذلك ليتم تشغيل مستشفى عدن ثلاثة أعوام بعد تأهيل المستشفى وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية.

من جانبه فقد أضاف آل جابر، في تصريحات صحفية لقناة «الحدث»، أن ذلك جاء بناء على توجيهات من القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية حيث نستمر دائماً في دعم اخواتنا الأشقاء في كافة الاتجاهات «السياسية، والاقتصادية، والإغاثية، والتنموية».

قد يهمك:

بسبب السعودية: إدارة نادي باريس سان جيرمان تعاقب ميسي

ولي العهد السعودي يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي

وقد واصل سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة اليمنية قائلاً:، يوجد حوالي 229 مشروعا من بين تلك المشروعات مطار عدن الدولي وقد انتهت منه المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ويبدأ الآن وضع حجر أساس المرحلة الثالثة.

Avatar of أحمد أبو الدهب
أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، نجوم مصرية هو الموقع المحبب لدى قلبى مهما أكتب فى أي مكان فهو الموقع المفضل لدى على الإطلاق.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

أحدث المقالات