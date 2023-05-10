سفير السعودية لدى اليمن: وقعنا اتفاقاً لتشغيل مستشفى عدن ثلاثة أعوام

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، إننا قد وقعنا اتفاقًا مع الحكومة اليمنية وذلك ليتم تشغيل مستشفى عدن ثلاثة أعوام بعد تأهيل المستشفى وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية.

من جانبه فقد أضاف آل جابر، في تصريحات صحفية لقناة «الحدث»، أن ذلك جاء بناء على توجيهات من القيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية حيث نستمر دائماً في دعم اخواتنا الأشقاء في كافة الاتجاهات «السياسية، والاقتصادية، والإغاثية، والتنموية».

وقد واصل سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة اليمنية قائلاً:، يوجد حوالي 229 مشروعا من بين تلك المشروعات مطار عدن الدولي وقد انتهت منه المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ويبدأ الآن وضع حجر أساس المرحلة الثالثة.