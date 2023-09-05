أخبار السعودية

سفارة المملكة في اليابان.. تهيب المواطنين بالتقيد بتعليمات الكوارث

كمال أبو سيف

أكدت سفارة المملكة في اليابان، اليوم الثلاثاء عبر حسابها على منصة “إكس”، سلامة جميع المواطنين السعوديين وعدم تضررهم بآثار الزلزال.

سفارة المملكة في اليابان ـ وكالة الأرصاد الجوية اليابانية

سفارة المملكة في اليابان ـ وكالة الأرصاد الجوية اليابانية

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وقالت السفارة إنها تتابع آثار الزلزال.

وتهيب السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

ودعت السفارة، المواطنين، إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ، وذلك على الرقم التالي (09055833862).

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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