سفارة المملكة في اليابان.. تهيب المواطنين بالتقيد بتعليمات الكوارث

أكدت سفارة المملكة في اليابان، اليوم الثلاثاء عبر حسابها على منصة “إكس”، سلامة جميع المواطنين السعوديين وعدم تضررهم بآثار الزلزال.

سفارة المملكة في اليابان ـ وكالة الأرصاد الجوية اليابانية

تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:

09055833862

متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/x2sn0gHx2Y — السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) September 5, 2023

وقالت السفارة إنها تتابع آثار الزلزال.

وتهيب السفارة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

ودعت السفارة، المواطنين، إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ، وذلك على الرقم التالي (09055833862).