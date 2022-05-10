سفارة المملكة في المغرب: المواطن السعودي بصحة جيدة وسيعود صباح الثلاثاء

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في المغرب ، أن المواطن السعودي الذي يمر بظروف صحية سيئة في المغرب، أصبح يتمتع الآن بصحة جيدة، وأشارت السفارة أنه جاري الآن إنهاء إجراءات عودته إلى بلاده، وأردف الحساب الرسمي للسفارة بالمملكة المغربية عبر منصة “تويتر” أنها «تؤكد على أن المواطن السعودي يتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أنه تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب ووضعه الصحي».

وفي وقت لاحق أكدت السفارة بالفعل على أنه تم إنهاء إجراءات عودته إلى أرض الوطن، وذلك بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وسوف يصل صباح غد الثلاثاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في طريقه إلى منطقة الباحة.

خال المواطن السعودي يكشف عن تفاصيل مثيرة

وكشف على مشني عبد الله الزهراني، خال المواطن السعودي عن تفاصيل جديدة ومثيرة في حياة الشاب السعودي الذي انتشرت مقاطع فيديو توثق معاناته في المملكة المغربية.

ووفقا للعربية، أشار خال المواطن السعودي إلى أنه شاب يبلغ من العمر 31 عاما، وكان يعمل في وزارة التعليم، وأردف قائلا أن ابن أخته فهد علي عبد الهادي الزهراني “المواطن السعودي” كان يعمل كسائق في أحد القطاعات بوزارة التعليم، لكنه سافر قبل خمسة أشهر تقريبا بعد أن حصل على إجازة من العمل لمدة شهرين.

وأضاف علي مشني أن الفيديو الذي انتشر شكل صدمة كبيرة للعائلة، مؤكدا أن فهد كان يتواصل مع العائلة في السعودية لشهرين منذ بداية سفره، ثم انقطع الاتصال بعد إصابة الأخير بكورونا.