سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من هزات ارتدادية مستمرة بعد الزلزال

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين المواطنين الموجودين في جنوب الفلبين، من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو، مساء أمس السبت، 2023/12/02م بقوة 7.6 درجة.

سفارة السعودية توجه رعاياها بتوخي الحذر في الفلبين - مصدر الصور موقع الأهرام

وجاء تنبيه السفارة في أعقاب الزلزال الذي ضرب جزيرة مينداناو، داعية إلى التواصل معها في حالة الطوارئ.

وأكدت السفارة على ضرورة متابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصّة الفلبينية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من الهزّات الارتدادية، بما في ذلك:

البقاء في مكان آمن بعيدًا عن المباني والبنية التحتية المتضررة من الزلزال.

اتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية.

الاستعداد لإمكانية حدوث هزات ارتدادية أخرى.

وتقدم السفارة واجباتها في تقديم المساعدة للمواطنين السعوديين في الفلبين، وتدعوهم إلى التواصل معها في حالة الطوارئ على رقم الهاتف: +63 2 8818 2281.