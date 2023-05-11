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سفارة المملكة بالكويت: تطبيق البصمة العشرية للمغادرين والقادمين اعتباراً من يوم غد الجمعة

نعيم الشامي

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت عن نية السلطات الكويتية اعتماد نظام البصمة العشرية لليد وسيخضع لها كافة الركاب القادمين إلى الكويت أو المغادرين منها اعتباراً من يوم الجمعة 12 مايو 2023 وسيتم تطبيق نظام البصمة العشرية الجديد في كافة الموانئ البحرية والمطارات الجوية والمنافذ البرية.

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت عن نية السلطات الكويتية اعتماد نظام البصمة العشرية لليد وسيخضع لها كافة الركاب القادمين إلى الكويت أو المغادرين منها اعتباراً من يوم الجمعة 12 مايو 2023 وسيتم تطبيق نظام البصمة العشرية الجديد في كافة الموانئ البحرية والمطارات الجوية والمنافذ البرية. السفارة السعودية تُخاطب مواطنيها كانت السفارة السعودية بالكويت قد نشرت تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيه: "تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءاً من الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه" ما هو الهدف من البصمة العشرية لليد؟ في وقت سابق أفادت تقارير كويتية أن الحكومة تتجه نحو اعتماد نظام البصمة العشرية لليد لتحقيق هدفين وهما: كشف حالات التزوير المُحتملة. امتلاك بنك معلومات ضخم عن المسافرين.

السفارة السعودية تُخاطب مواطنيها

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كانت السفارة السعودية بالكويت قد نشرت تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيه: “تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءاً من الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”

ما هو الهدف من البصمة العشرية لليد؟

في وقت سابق أفادت تقارير كويتية أن الحكومة تتجه نحو اعتماد نظام البصمة العشرية لليد لتحقيق هدفين وهما:

  1. كشف حالات التزوير المُحتملة.
  2. امتلاك بنك معلومات ضخم عن المسافرين.
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نعيم الشامي

مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين
كاتب في موقع نجوم مصرية ومواقع أُخرى.

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