سفارة المملكة بالكويت: تطبيق البصمة العشرية للمغادرين والقادمين اعتباراً من يوم غد الجمعة

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت عن نية السلطات الكويتية اعتماد نظام البصمة العشرية لليد وسيخضع لها كافة الركاب القادمين إلى الكويت أو المغادرين منها اعتباراً من يوم الجمعة 12 مايو 2023 وسيتم تطبيق نظام البصمة العشرية الجديد في كافة الموانئ البحرية والمطارات الجوية والمنافذ البرية.

السفارة السعودية تُخاطب مواطنيها

كانت السفارة السعودية بالكويت قد نشرت تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيه: “تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءاً من الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”

تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءاً من الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) May 11, 2023

ما هو الهدف من البصمة العشرية لليد؟

في وقت سابق أفادت تقارير كويتية أن الحكومة تتجه نحو اعتماد نظام البصمة العشرية لليد لتحقيق هدفين وهما: