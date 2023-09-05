أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت قرارًا عاجلاً يطالب فيه مواطني المملكة المقيمين في الكويت بسداد المديونيات المستحقة عليهم لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل سفرهم خارج الكويت ، هذا القرار أثار الكثير من الجدل وأثر على المواطنين السعوديين المقيمين في الكويت، يأتي هذا القرار العاجل من سفارة المملكة في إطار الحرص على التزام المواطنين السعوديين بإلتزاماتهم المالية في الكويت.

سفارة المملكة العربية السعودية تصدر قرار لمواطنيها بالكويت المصدر: موقع العربية

ضرورة سداد المديونيات المستحقة

يعتبر سداد المديونيات المستحقة واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا، ويسهم في بناء سمعة جيدة للمواطن السعودي والمملكة بشكل عام، حيث إن عدم سداد المديونيات قد يؤدي إلى تدهور العلاقات الإقتصادية بين الدولتين وتعريض المواطنين السعوديين للعقوبات القانونية، وتأتي مهمة سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت في إطار تمثيل المصالح المشتركة بين البلدين وحماية حقوق ومصالح المواطنين السعوديين.

تأثير القرار على المواطنين السعوديين

قد يواجه المواطنون السعوديون المقيمون في الكويت تحديات في سداد المديونيات المستحقة، وذلك نتيجة الظروف الإقتصادية الصعبة أو الإجراءات القانونية المعقدة، يجب أن يقدم القرار العاجل دعمًا ومساعدة للمواطنين السعوديين في تسوية المديونيات وتقديم الإرشادات اللازمة للتعامل مع هذه الوضعية.