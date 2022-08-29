سعودي يعلن مكافأة مليون ريال “266 ألف دولار” والأسباب والتفاصيل
أعلن أحد مواطني المملكة العربية السعودية والذي يدعى فيصل الدوسري، عن مكافأة مالية تقدر بمليون ريال سعودي، وما يعادل 266 دولار أمريكي تقريباً، وذلك مقابل معلومات أو العثور على شقيقه الذي تغيب بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة.
مكافأة مليون ريال لمن يعثر على تركي الدوسري
وأكد المواطن فيصل الدوسري أن شقيقه تركي بن عبد الهادي بن سالم الدوسري قد تغيب منذ اليوم الثاني من أغسطس الجاري، وذلك لأسباب غير معروفة حتى الآن، مؤكداً أنه تم العثور على جميع مقتنياته وكذلك سيارته.
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وأشار أقارب المفقود إلى أن المفقود تركي بن عبد الهادي الدوسري ذهب لإخراج عامل له يرقد في مستشفى الشميسي بالرياض، وذكرت بعض المواقع أنه كان في استقبال أحد الوفود الأجنبية، وكان هذا الوفد في ضيافته، ومنذ ذلك الوقت انقطع الإتصال به، وأضاف أقاربه أن عمليات البحث باءت بالفشل حتى الآن، وذلك بالرغم من تداول صوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي يتم استخدامها من مواطني المملكة العربية السعودية.
#مفقود_الرياض_تركي_الدوسري pic.twitter.com/jI26vMWmeB
— فيصل الدوسري (@faisal_ad_6592) August 26, 2022
ويؤكد ثقته في أمن المملكة
وقال فيصل الدوسري شقيق المفقود أنه يثق في رجال أمن المملكة العربية السعودية، وأن البحث ما زال جارياً عنه حتى الآن.