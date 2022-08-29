سعودي يعلن مكافأة مليون ريال “266 ألف دولار” والأسباب والتفاصيل

أعلن أحد مواطني المملكة العربية السعودية والذي يدعى فيصل الدوسري، عن مكافأة مالية تقدر بمليون ريال سعودي، وما يعادل 266 دولار أمريكي تقريباً، وذلك مقابل معلومات أو العثور على شقيقه الذي تغيب بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة.

مكافأة مليون ريال لمن يعثر على تركي الدوسري

وأكد المواطن فيصل الدوسري أن شقيقه تركي بن عبد الهادي بن سالم الدوسري قد تغيب منذ اليوم الثاني من أغسطس الجاري، وذلك لأسباب غير معروفة حتى الآن، مؤكداً أنه تم العثور على جميع مقتنياته وكذلك سيارته.

اقرأ معنا أيضاً:

وأشار أقارب المفقود إلى أن المفقود تركي بن عبد الهادي الدوسري ذهب لإخراج عامل له يرقد في مستشفى الشميسي بالرياض، وذكرت بعض المواقع أنه كان في استقبال أحد الوفود الأجنبية، وكان هذا الوفد في ضيافته، ومنذ ذلك الوقت انقطع الإتصال به، وأضاف أقاربه أن عمليات البحث باءت بالفشل حتى الآن، وذلك بالرغم من تداول صوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي يتم استخدامها من مواطني المملكة العربية السعودية.

ويؤكد ثقته في أمن المملكة

وقال فيصل الدوسري شقيق المفقود أنه يثق في رجال أمن المملكة العربية السعودية، وأن البحث ما زال جارياً عنه حتى الآن.