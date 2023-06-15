بعدما كانوا يعيشون قصة زواج عادية.. سعودي يضع حدا لزوجته بطريقة صادمة والداخلية تصدر حكمها

أصدرت وزارة الداخلية في المملكة اليوم، الأربعاء، بياناً صحفياً يتناول فيه تنفيذ عقوبة الإعدام في حق أحد المدانين بالقتل في منطقة الرياض.

تفاصيل الحادثة المأساوية

كشف البيان أن المدان، الذي يحمل الهوية السعودية، ويدعى مبارك بن عبدالله الدوسري، قيامه بفعل شنيع وبشع، إذ أنهى حياة زوجته نحاء بنت متعب الدوسري بطريقة وحشية، حيث قام بخنقها واستخدام السلاح الأبيض في إنهاء حياتها، ثم ضربها به في أماكن مختلفة من الجسم، مما أسفر عن وفاتها.

القبض على المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بفضل الله، من القبض على المتهم في وقت قياسي، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة وجمع الأدلة، تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة النكراء. وعليه، تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإعدامه تطبيقاً للحد الشرعي نظراً لشدة الجريمة وأنه كان يتعمد الإيذاء للضحية.

الحكم

تم تأييد الحكم بالإعدام من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، صدر أمر ملكي يقضي بتنفيذ الحكم الذي توصلت إليه القضاء، تجسيداً لمبدأ سيادة القانون وحماية الأبرياء من أفعال الجناة الوحشية.

يأتي هذا الحكم في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع وتعزيز مبدأ العدالة ومكافحة الجريمة بكل حزم وقوة، وليكون عبرة لأي شخص أخر.