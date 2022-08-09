عاجل أرامكو تعلن غدًا سعر البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2022

تستعد شركة أرامكو غدا الأربعاء الموافق العاشر من شهر أغسطس 2022، للإعلان عن أسعار البنزين الجديدة لهذا الشهر، ويبحث المواطنون في السعودية باستمرار عن أسعار بنزين 91 و 95 في كل محطات الوقود المتواجدة في جميع انحاء المملكة ، حيث ينتظر المواطنون في المملكة اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث اعتادت شركة أرامكو علي اعلان الأسعار الجديدة للبنزين عبر الموقع الخاص بها، ويتم تقديم ذلك في مؤتمر صحفي تقدمة الشركة، مع العلم انه يتم بدأ العمل بالأسعار الجديدة التي سوف تعلنها الشركة غدا الأربعاء بداية من اليوم الحادي عشر من الشهر نفسة أي يوم الخميس القادم يبدأ العمل رسميا بالتسعيرة الجديدة.

سعر البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2022

يترقب المواطنون في المملكة العربية السعودية الان اعلان شركة أرامكو سعر البنزين في السعودية لشهر أغسطس 2022، حيث من المقرر ان تعلن شركة أرامكو السعر في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء 10 أغسطس كما هو المعتاد في كل شهر ميلادي، وتقام حاليا العديد من الاجتماعات في مقر شركة أرامكو من اجل الاستعداد لإعلان الأسعار الجديدة للبنزين غدا، وتعد منتجات البترول من مصادر الدخل الأساسية لدي المملكة، وتتحكم في الاقتصاد السعودي بشكل كبير.

أسعار البنزين لشهر يوليو 2022

ويتم العمل حاليا بالسعر التي أعلنته الشركة في شهر يوليو الماضي علي مستوي بنزين 91 وبنزين 95، بالإضافة الي المنتجات الأخرى، والتي جاءت أسعارها كما يلي:

سعر لتر بنزين 91 : 2.18 ريال سعودي.

تم تحديد سعر لتر ينزين 95 : 2.33 ريال سعودي

وتم تحديد أيضا سعر لتر الديزل : 0.63 ريال سعودي

سعر غاز البترول المسال : 0.75 ريال سعودي

سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

علما بأن هذه الأسعار هي أسعار شهر يوليو 2022 السابق، ولم تعلن شركة أرامكو حتي وقتنا هذا تحديث أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر أغسطس 2022، وسوف نوافيكم بالتحديثات عند الإعلان عنها رسميا من قبل الشركة.