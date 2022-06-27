سعر سيارة هيونداي سنتافي 2023 الحالي ومواصفاتها الحديثة المميزة

أحد أهم السيارات الرياضية متوسطة الحجم التي تم إطلاقها بسوق السيارات السعودي الفترة الأخيرة سيارة هيونداي سنتافي 2023م، هي سيارة رياضية بدفع رباعي أو أمامي وفقاً للفئة الخاصة بها بسعر يبدأ من 133 ألف ريال سعودي شامل الضريبة، كان أول إصدار للسيارة في عام 2018م وتم الحرص من قبل الشركة المنتجة على تحديثها من عام لآخر فقد تم إطلاق إصدار آخر لها في عام 2021م مع إضافة عدد من الكماليات والمميزات، فقد حازت سيارة هيونداي سنتافي على نسبة مبيعات كبيرة بأمريكا خاصة بعد التحديث الأخير في طراز البنزين Face Lift.

مواصفات سيارة هيونداي سنتافي 2023

تم تصميم سيارة هيونداي سنتافي 2023 بمصابيح أمامية على شكل حرف T، مع إضافة حواف من الكروم مع طبقة لامعة تم وضعها حول النوافذ الخاصة بالسيارة من الجانب وإضافة فتحة السقف، ولتوفير مستوى عالي من الأمان تم تزويد السيارة بمستشعرات أمامية تم وضعها بالأماكن التي لا تتوفر بها مصابيح خاصة بالضباب، مع إضافة مصابيح خاصة بالرؤية في النهار بإضاءة قوية.

وفيما يخص المواصفات الداخلية للسيارة فقد تم تزويدها بأجهزة استشعار خلفية مع إضافة مصابيح خلفية للرؤية بالضباب، وعجلات طويلة جهة الخلف مع جناح على شكل رياضي.

تم توفير بالسيارة أحد المتطلبات الهامة لدى الكثيرون وهو شحن للجوال لاسكي ومخارج لليو أس بي، مع زر دائري خاص باختيار موضع القيادة للسيارة، حيث يمكن تشغيل المحرك من خلال ضغطة زر واحدة إلى جانب وجود ناقل للحركة.

حتى المقعد الثالث بالسيارة يمكنك الشعور بالتكييف قريب منك لتعدد الفتحات الخاصة به بالسيارة، مع توفير كمبيوتر خاص بالرحلات في اللوحة الأمامية للقيادة مصمم بحجم صغير.

مواصفات محرك سيارة هيونداي سنتافي 2023م

تم تزويد سيارة هيونداي سنتافي 2023 بناقل حركة أوتوماتك تصل سرعته إلى 6 سرعات مختلفة، ومحرك السيارة 4 سلندر وتصل سعته إلى 2.5 لتر وبقوة تصل إلى 180 حصان، مع تحكم كبير في السيارة بالأماكن الوعرة من خلال أوضاع خاصة بالقيادة الذكية، ويبلغ استهلاك السيارة للوقود لتر بنزين لكل 14.1 كيلومترًا وبسرعة تصل إلى 260 كيلومترًا في الساعة الواحدة.

سعر بيع سيارة هيونداي سنتافي 2023م

نوضح لحضراتكم سعر بيع سيارة هيونداي سنتافي 2023 بسوق السيارات السعودية متضمن القيمة المضافة، حيث يختلف سعر البيع وفقاً لفئة السيارة والتي تتحد بناء على الكماليات المضافة للسيارة، وتبدأ أسعار بيع من مبلغ 133 ألف ريال سعودي وحتى سعر 133 ألف 400 ريال سعودي،