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سعر سهم أرامكو يوم الاحد 10 يوليو

حامد عبد الناصر

أرامكو السعودية هي شركة النفط المملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية، وأكبر منتج للنفط الخام في العالم.

سعر سهم أرامكو

يقع المقر الرئيسي للشركة في الظهران في المملكة، وتأسست في عام 1933 ومنذ ذلك الحين أصبحت مسؤولة عن تطوير وإنتاج احتياطيات النفط الهائلة في المملكة العربية السعودية.

تمتلك شركة أرامكو قوة عاملة تزيد عن 76000 موظف وتنتشر عملياتها في جميع أنحاء العالم.

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سعر سهم أرامكو اليوم 8 يوليو

سعر سهم أرامكو اليوم
سعر سهم أرامكو اليوم

سعر سهم أرامكو:

العديد من الناس يسعى للاستثمار في شركة أرامكو، ولذلك هم يتابعون سعر سهم أرامكو بشكل مستمر.

استقر سعر سهم أرامكو اليوم ما بين 37.80 لـ38.00 ريال سعودي.

أما سعر سهم أرامكو وقت كتابة هذه السطور هو 37.95 ريال سعودي.

أرباح أرامكو في الربع الأول لعام 2022: 

قامت شركة أرامكو بتوزيع أرباح الربع الأول من عام 2022، والتي بلغت ما يقرب 70 مليار ريال سعودي أي ما يزيد عن 18 مليار دولار، أما عن موعد توزيع أرباح أرامكو فقد بدأ يوم 18 يونيو 2022

من المتوقع أن تقوم الشركة بـتوزيع هذه الأرباح في الربع الثاني من عام 2022.

نبذة عن شركة ارامكو
سعر سهم أرامكو اليوم

قيمة شركة أرامكو السوقية:

تعتبر هذه الشركة هي أكبر شركة في العالم، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى أكثر من 2 تريليون دولار.

وتعتبر هذه أول شركة تكسر هذا الحاجز وهي قيمة لطالما سعى إليها ولي العهد محمد بن سلمان.

تكلمنا في هذا المقال عن سعر سهم شركة أرامكو، وعن أرباح الشركة وموعد توزيعها وكذلك القيمة السوقية للشركة.

حامد عبد الناصر

أعشق العمل أونلاين والتدوين، سأسعى جاهداً أن أنقل لكم خبرتي في مجال العمل أونلاين والتجارة الإلكترونية.


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    اصلا لو تشفون شكلها وربي القرد مايوافق ……

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  2. غير معروف يقول

    كلام ليس لها معنى
    الا خارب البيوت
    وجهه نظر….

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