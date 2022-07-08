سعر سهم أرامكو اليوم 8 يوليو

أرامكو هي شركة سعودية رائدة في مجال النفط والغاز، ويبحث الكثير من الناس عن سعر سهم أرامكو بشكل يومي.

1-سعر سهم أرامكو الآن:

سعر سهم الآن _أي وقت كتابة هذا المقال_ أرامكو السعودية هو 37.95 ريال سعودي.

2-نبذة عن شركة أرامكو السعودية:

تقع شركة أرامكو السعودية في الظهران، وهي أكبر شركة في العالم؛ إذ بلغت قيمتها السوقية عام 2015 أكثر من 10 تريليون دولار.

كم أن أرباح الشركة تخطت الـ111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أكثر من أرباح شركة جوجل وأبل وموبيل مجتمعين.

يمكن لشركة أرامكو إنتاج أكثر من 4 مليون برميل يوميا من النفط، كما أن الشركة لها عدد كبير من المصافي داخل المملكة، مثل مصافي جدة، ومصافي رأس تنورة، ومصفاة الرياض، وغيرها من المصافي المنتشرة داخل وخارج المملكة.

3-أرباح أرامكو في الربع الأول من 2022:

أرباح أرامكو في نهاية الــربع الأول لعام 2022 تخطت حاجز الـ140 مليار ريال، بينما أرباح نفس الفترة من العام الماضي لم تتجاوز الـ80 مليار ريال سعودي.

4-تداول أرامكو اليوم:

يعتبر التداول في شركة أرامكو من أكثر ما يبحث عنه الناس في المملكة، ولكن كن حذرا قبل البدء في التداول؛ لأن الأسهم والأسعار تحتاج إلى تحليل فني دقيق.

ولمعرفة شروط وكيفية التداول في أرامكو يمكنك الدخول لموقع الشركة من هنا.

في هذا المقال عرضنا لكم سعر سهم أرامكو اليوم في المملكة حتى الآن، وعرضنا نبذه بسيطة عن الشركة.