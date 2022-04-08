سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء الأونصة (الجمعة 8 أبريل 2022) “انخفاض طفيف صباحاً”

سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء الأونصة (الجمعة 8 أبريل 2022) شهد انخفاضا طفيفاً، في خطوة فسرها خبراء الاقتصاد أنها رد فعل احتياطي ضد زيادة التضخم، ويُعد الذهب أفضل تأمين للقيمة في ظل التطورات العديدة، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية حتى 232.81 ريال سعودي، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية الأكثر تداول 203.71 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم في السعودية (عيارات)

الوحدة سعر الذهب اليوم بالريال السعودي سعر الذهب اليوم بالدولار الأمريكي عيار 24 232.81 62.08 عيار 22 213.41 56.91 عيار 21 203.71 54.32 عيار 18 174.61 46.56 عيار 14 135.81 36.22 سعر أونصة الذهب مبيع 7.241.25 1.931.00 سعر أونصة الذهب شراء 7.245.00 1.932.00

سعر الذهب اليوم في السعودية (جنيه)

الوحدة سعر جنيه الذهب اليوم بالريال السعودي عر جنيه الذهب اليوم بالدولار الأمريكي جنيه الذهب عيار 24 1.862.50 496.67 جنيه الذهب عيار 22 1.707.29 455.28 جنيه الذهب عيار 21 1.629.69 434.58

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