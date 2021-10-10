سوف نستعرض في هذه المقالة سعر ايفون 13 جرير في السعودية اليوم، حيث يوفر متجر مكتبة جرير أنواع مختلفة ومتنوعة من المنتجات، وأبرزها الهواتف الذكية التي يبحث عن أسعارها والعروض التي تشملها من قبل الكثيرون، وتعتبر العلامة التجارية آبل ايفون الأكثر شهرة وإقبالًا في المملكة العربية السعودية، لما تنفرد به من ميزات وخصائص لا ينافسها فيها أشهر الماركات العالمية الأخرى، وبعد إطلاق السلسلة الجديدة من هواتف أيفون الذكية التي تحمل اسم ايفون 13 وتتضمن 4 طرز وهي ايفون 13 برو ماكس، وأيفون 13 برو، وايفون 13 ، وايفون 13 ميني، شهدت إقبالًا وما زالت في السعودية، وفي السطور القادمة سوف نستعرض أسعار جميع الطرز المذكورة بجميغ متغيرات سعة التخزين في كل منها، وفق ما وردت في موقع متجر مكتبة جرير الإلكتروني.

سعر ايفون 13 جرير

ايفون 13 برو ماكس

الإصدار بسعة 512 جيجابايت بسعر 6699 ريال سعودي، متوفر بألوان: أزرق ، جرافيتي ، وفضي.

إصدار سعة 256 جيجابايت بسعر 5699 ريال سعودي ، متوفر بألوان: فضي، وأزرق ، وجرافيتي.

إصدار سعة 128 جيجابايت بسعر قريبًا ، سيتوفر بألوان : أزرق، وفضي، وذهبي، وجرافيتي.

إصدار سعة 1 تيرا بايت بسعر 7699 ريال سعودي ، متوفر بألوان: ذهبي، وأزرق، وجرافيتي وفضي.

ايفون 13 برو

الإصدار بسعة 512 جيجابايت بسعر6199 ريال سعودي، متوفر بألوان: جرافيتي ، وفضي، وفضي، أزرق سيريا (قريبًا).

إصدار سعة 256 جيجابايت بسعر 5199 ريال سعودي ، متوفر بألوان: أزرق سيريا، وذهبي، وجرافيتي، وفضي

إصدار سعة 128 جيجابايت بسعر 4699 ريال سعودي، سيتوفر بألوان : أزرق سيريا، وفضي، وذهبي، وجرافيتي.

إصدار سعة 1 تيرا بايت بسعر 7199 ريال سعودي ، متوفر بألوان: ذهبي، وأزرق سيريا، وجرافيتي، وفضي.

ايفون 13

الإصدار بسعة 512 جيجابايت بسعر 5299 ريال سعودي، متوفر بألوان: سماء الليل، ضوء النجوم، وردي، أحمر أزرق.

إصدار سعة 256 جيجابايت بسعر 4299 ريال سعودي ، متوفر بألوان: أزرق، ضوء النجوم، أحمر، سماء الليل، وردي.

إصدار سعة 128 جيجابايت بسعر 3799 ريال سعودي، متوفر بألوان : أحمر، أزرق، ضوء النجوم، سماء الليل.

ايفون 13 ميني

الإصدار بسعة 512 جيجابايت بسعر 4799 ريال سعودي، متوفر بألوان: سماء الليل، أزرق، ضوء النجوم، وردي، أحمر.

إصدار سعة 256 جيجابايت بسعر 3799 ريال سعودي ، متوفر بألوان: وردي، سماء الليل،ضوء النجوم، أحمر، أزرق.

إصدار سعة 128 جيجابايت بسعر 3299 ريال سعودي، متوفر بألوان : وردي، أزرق، ضوء النجوم، أحمر، سماء الليل.

ملاحظة: يجدر التنويه إلى أن جميع الأسعار المذكورة أعلاه تشمل ضريبة القيمة المضافة، وجميع الطرز تدعم شبكة الاتصال من الجيل الخامس G5، وتأتي مع ضمان من أبل لمدة 24 شهرًا.