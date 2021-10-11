سعر ايفون 13 برو الجديد في المتاجر الإلكترونية السعودية .. قارن واشترِ

توفر المتاجر الإلكترونية الشهيرة في المملكة العربية السعودية سعر ايفون 13 برو الجديد، والتي تتنافس فيما بينها بعرض منتجاتها بأسعار منافسة مع منح مزايا وتسهيلات تختلف من متجر لآخر، وجميعها تهدف إلى جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، وبما أن هذه العلامة التجارية تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المستهلكين السعوديين، فقد رصنا لكم سعر الهاتف الجديد ايفون 13 برو المتوفرة في أبرز وأشهر المتاجر الإلكترونية السعودية، لإجراء مقارنة بين الاسعار في كل منها ومزايا وتسهيلات تلك المتاجر قبل الإقدام على الشراء

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سعر ايفون 13 برو في المتاجر الإلكترونية السعودية

متجر أمازون – amazon.sa

جوال ابل ايفون 13 برو، مع تطبيق فيس تايم، وسعة 128 جيجا بايت، متوفر بلون فضي، ويمكن الشراء بالتقسيط لمدة 12 شهرًا بفائدة 0% و قيمة القسط 391.58 ريال شهريًا ، ومتوفر بطرازين:

سعة 128 جيجابايت بسعر 4.699 ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة

ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة سعة 256 جيجابايت بسعر 5.199 ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة

متجر ماي ستور – mystore.com.sa

متوفر اربعة متغيرات لسعة الذاكرة الداخلية وسعر كل منها، شاملة ضريبة القيمة المضافة، كما يلي:

سعة 128 جيجابايت بسعر 4885.20 ريال سعودي، وخيارات الألوان (فضي، ذهبي، رصاصي داكن، أزريق سييرا)

ريال سعودي، وخيارات الألوان (فضي، ذهبي، رصاصي داكن، أزريق سييرا) سعة 256 جيجابايت بسعر 5.405 ريال سعودي، وخيارات الألوان (فضي، ذهبي، رصاصي داكن، أزريق سييرا).

ريال سعودي، وخيارات الألوان (فضي، ذهبي، رصاصي داكن، أزريق سييرا). سعة 512 جيجابايت ، بسعر 6.387 ريال سعودي، وخيارات الألوان (فضي، ذهبي، رصاصي داكن، أزريق سييرا)

ريال سعودي، وخيارات الألوان (فضي، ذهبي، رصاصي داكن، أزريق سييرا) سعة 1 تيرا بايت ، بسعر 7.417.50 ريال سعودي، وخيارات الألوان (فضي، ذهبي، رصاصي داكن، أزريق سييرا)

مكتبة جرير – JARIR BOOKSTORE

يتوفر هاتف ايفون 13 برو في مكتبة جرير بأربعة متغيرات للذاكرة الداخلية والأسعار كما يلي:

سعة 128 جيجابايت ، بسعر 4699 ريال سعودي، متوفر لألوان جرافيتي، وفضي، وذهبي ، و أزرق.

ريال سعودي، متوفر لألوان جرافيتي، وفضي، وذهبي ، و أزرق. سعة 256 جيجابايت بسعر 5199 ريال سعودي، متوفر بألوان جرافيتي، وفضي، وذهبي ، و أزرق.

ريال سعودي، متوفر بألوان جرافيتي، وفضي، وذهبي ، و أزرق. سعة 512 جيجابايت، بسعر 6199 ريال سعودي، متوفر بألوان جرافيتي، وفضي، وذهبي ، و أزرق.

ريال سعودي، متوفر بألوان جرافيتي، وفضي، وذهبي ، و أزرق. سعة 1 تيرا بايت، بسعر 7199 ريال سعودي، متوفر بألوان جرافيتي، وفضي، وذهبي ، و أزرق.

والأسعار شاملا ضريبة القيمة المضافة

سعر ايفون 13 برو – متجر اكسترا – extra

لدى متجر اكسترا الإلكتروني هاتف آبل ايفون 13 برو سعة 256 جيجابايت ، يبلغ سعر الهاتف 5199 ريال سعودي ، ومتوفر باللون الذهبي.

متجر نون – noon

يبلغ سعر ايفون 13 برو مع تطبيق فيس تايم، بسعة 256 جيجابايت ، 5199 ريال سعودي شاملا ضريبة القيمة المضافة، ومتوفر باللون الفضي، ومتاح التقسيط الشهري الذي يبدأ من 434 ريال سعودي.