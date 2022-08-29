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سعر الريال السعودي أمام الجنيه السوداني اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022

حماد ناصر

تباينت اليوم الإثنين 29-8-2022 أسعار العملات في البنوك السودانية، وسجل سعر الريال السعودي، أمام الجنيه السوداني أعلى سعر للريال حيث بلغ 153.50 جنيه وأقل سعر 150.75 جنيه.

سعر الريال السعودي أما الجنية السوداني في البنوك اليوم

ووفق صحيفة “كوش نيوز”، التي تقدم خدمة نشر أسعار العملات في بعض البنوك السودانية والسوق المصرفي، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودي في البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الاماراتي في البنوك ليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 أمام الجنيه السوداني

تفاصيل ايداع الذهب في البنك الأهلي السعودي للاستثمار

سعر الريال السعودي في بنك أمدرمان الوطني

150.62 جنيه للشراء .

151.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الخرطوم

152.74 جنيه لشراء النقد.

153.50 جنيه لشراء التحويل 154.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي السوداني

150.75 جنيه للشراء.

151.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

151.18 جنيه للشراء.

152.32 جنيه للبيع.

حماد ناصر

كاتب وصانع محتوى؛ مهتم بكل جديد في عالم الإعلام الرقمي.


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