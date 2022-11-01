ارتفاع طفيف في سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-11-2022

يستخدم معدن الذهب في اجمل التصميمات لجماله وجمال تصميماته وهو ما يجعله اغلي العناصر في صناعة مختلف أنواع المجوهرات، بأنواعه المختلفة وهو العنصر الأساسي لتقديم الشبكة عند الزواج، وما يميز عنصر الذهب عن غيره سهولة لمعانه وتشكيله وسحبه في صنع اجمل التصميمات المتنوعة والتي تجذب الكثيرين من عشاقه.

استخدامات وخصائص الذهب

المعدن الأصفر الجذاب معدن الذهب الذي يغري الكثيرين علي اقتناءه ومن يمتلك شراء الذهب فهو من الأثرياء لارتفاع أسعاره، ويتركز عنصر الذهب في الكثير من المناطق علي مستوي العالم، واكثر المناطق وجودا لعنصر الذهب منطقة الراند بجنوب أفريفيا حيث تنتح المنطقة نسبة 40% من الإنتاج العالمي في السنة الواحدة.

استخدامات الذهب على مدار العصور

قديما كان يستخدم الذهب في صناعة الأقنعة الخاصة بالفراعنة مثل قناع توت عنخ امون بجانب التوابيت الملكية المخصصة لدفن الفرعون كما طهر الذهب متمثل في الصناعات الفنية المختلفة، في العهد القديم لاهميته فهو عنصر براق لامع سهل التشكيل والطي، لتصميمات جذابة واستخداماته الأخري في مجال صنع العملات وطب الأسنان.

حديثا جاء الاهتمام بصنع الذهب في صناعة مختلف أشكال المجوهرات المخصصة للاقتناء، وتقديم الشبكة من قبل العرسان كما تضاف اجزاء من الذهب في مجموعات التجميل المختلفة، ويأتي استخدام الذهب المشع في علاج الكثير من أنواع السرطانات المختلفة، بجانب استخدامه في التقنيات الالكترونية كما يستخدم في مجال الفضاء وفي المجال الكروي يستخدم في صنع الميداليات و الجوائز.

سعر الذهب في السعودية

يرتفع وينخفض سعر جرام الذهب بالمملكة طبقا لارتفاع سعر الدولار الأمريكي والذي يشهد هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار، وهو ما أثر علي أسعار اغلب السلع والمنتجات، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق السعودية مع الصعود في أسعار الذهب العالمية و مع تراجع الدولار وسط ترقبات لرفع أسعار الفائدة.

العيار سعر الجرام بالريال السعودي عيار 24 198.04 عيار 21 173.32 عيار 18 148.56

هذا وسوف نتابع معكم أولا بأول أحدث أسعار للذهب في السعودية وسط تغيرات الوضع الحالي.